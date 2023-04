3:3 nach 0:2! VfB erkämpft sich in Unterzahl einen Punkt gegen Dortmund

Beim Heim-Debüt von Trainer Sebastian Hoeneß hat sich der VfB Stuttgart in Unterzahl gegen Borussia Dortmund ein Unentschieden erkämpft. Einen 0:2-Pausenrückstand drehten die Schwaben am Samstag (15.04.) zunächst in ein 2:2, ehe der eingewechselte Giovanni Reyna in der Nachspielzeit den vermeintlichen Dortmunder Siegtreffer erzielte. Doch in der 97. Minute stand Silas goldrichtig und sicherte dem VfB einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

Wie das Spiel gelaufen ist

Aufstellung: Seine Startelf musste Hoeneß im Vergleich zum 3:2 in Bochum auf einer Position verändern. Für den erkrankten Hiroki Ito rückte der Ex-Dortmunder Dan-Axel Zagadou in die Stuttgarter Anfangsformation. Auch beim BVB gab es nach dem 2:1 gegen Union Berlin einen erzwungenen Wechsel. Für den angeschlagenen Innenverteidiger Niklas Süle spielte Nationalmannschaftskollege Emre Can.

1. Halbzeit: Vor 48.000 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena war im ersten Durchgang einiges geboten. Auf eine mutige Anfangsphase des VfB folgte eine erste Druckphase der Dortmunder, die letztlich in zwei Toren von Sebastian Haller (26.) und Donyell Malen (33.) mündete. Da die Schwaben die vorhandenen Lücken in der BVB-Defensive nicht besser nutzen konnten und sie zudem nach einer Gelb-Roten Karte für Verteidiger Konstantinos Mavropanos in Unterzahl spielen mussten, war die Partie mit dem Halbzeitpfiff vermeintlich schon entschieden.

2. Halbzeit: Auch die zweite Hälfte begann schwungvoll. Ein Latten-Treffer von Jude Bellingham (49.) und der Anschlusstreffer von Serhou Guirassy (52.), der aber aufgrund einer Abseitsstellung nach VAR-Eingriff zurückgenommen wurde, bildeten den Auftakt. Mit einem Mann weniger auf dem Platz wehrten sich die Weiß-Roten nach Kräften und steckten zu keinem Zeitpunkt auf. Es war aber vor allem der Dortmunder Schludrigkeit vor dem VfB-Kasten und einem weiteren Alu-Treffer (Reus/76.) geschuldet, dass das Spiel bis in die Schlussphase offen blieb. Der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Tanguy Coulibaly (78.) sorgte dann noch einmal für Spannung. Und ermöglichte das 2:2 von Josha Vagnoman nach einer Ecke (84.). Doch in der Nachspielzeit schlug der BVB noch einmal eiskalt zu. Der eingewechselte Giovanni Reyna erzielte aus dem Getümmel den vermeintlichen Siegtreffer. Dann stand allerdings Silas goldrichtig und krönte die kämpferische Leistung des VfB mit seinem Tor zum 3:3.

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 3:3 (0:2)

Stuttgart: Bredlow - Mavropanos, Anton, Zagadou - Vagnoman, Millot (74. Coulibaly), Karazor, Endo, Sosa - Guirassy (74. Tomas), Führich (62. Silas)

Dortmund: Kobel - Ryerson, Can, Hummels (46. Coulibaly), Guerreiro - Özcan - Malen (69. Bynoe-Gittens), Brandt (63. Reus), Bellingham, Adeyemi (82. Reyna) - Haller (63. Moukoko)

Tore: 0:1 Haller (26.), 0:2 Malen (33.), 1:2 Coulibaly (78.), 2:2 Vagnoman (84.), 2:3 Reyna (90.+2), 3:3 Silas (90.+7)

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

Zuschauer: 47.900 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Endo, Tomas, Silas / Bellingham, Reus, Reyna

Gelb-Rot: Mavropanos (39.)