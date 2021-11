Christian Keller wird neuer Geschäftsführer Sport beim 1. FC Köln

Der 1. FC Köln hat einen neuen Geschäftsführer Sport: Christian Keller wird die Position zum 1. April 2022 übernehmen. Das teilte der Klub am Dienstagnachmittag (23.11.) mit. Keller war zuvor auch beim VfB Stuttgart als Nachfolger für den scheidenden Vorstandschef Thomas Hitzlsperger gehandelt worden.

Warum sich Keller für den FC entschieden hat

„Der FC-Vorstand hat sich in außergewöhnlichem Maße um mich bemüht. Besonders haben mich dabei die Seriosität, Zuverlässigkeit und Professionalität der FC-Verantwortlichen überzeugt“, begründete der 42-Jährige seine Entscheidung für den FC. Jörg Jakobs, der seit Juni 2021 interimsmäßig die sportliche Verantwortung für den FC trägt, wird wieder in beratende Funktion zurückkehren. Laut der Sportbild will sich Keller, der in Regensburg quasi den kompletten Verein gemanagt hat, nun vermehrt auf den sportlichen Bereich fokussieren. Wohl auch deshalb hat er für die Stelle in der Domstadt entschieden. Beim VfB hätte auf ihn als Vorstandsvorsitzender der AG ein anderes Stellenprofil gewartet.

Von Juni 2013 bis Oktober 2021 war Keller Geschäftsführer beim SSV Jahn Regensburg und trug dabei sowohl die sportliche als auch die kaufmännisch-administrative Verantwortung. Unter seiner Führung hat der SSV Jahn den direkten Durchmarsch von der 4. Liga bis in die 2. Liga geschafft und sich dort mittlerweile etabliert.

Wirtschaftlich hat der 42-Jährige aus einem insolvenzbedrohten Sanierungsfall einen finanziell stabilen, schuldenfreien Zweitligisten gemacht, der auch zu Pandemiezeiten durchgängig positive Ergebnisse erwirtschaften konnte. Vor seiner Aufgabe beim SSV Jahn Regensburg war der gebürtige Baden-Württemberger unter anderem als Strategieberater für Profisportorganisationen sowie als Professor und Studiendekan für Sportmanagement an der SRH Hochschule Heidelberg tätig.