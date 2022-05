Dauerkarte beim VfB Stuttgart: Vorverkauf für Saison 2022/23 startet

Noch nicht mal eine Woche ist seit der dramatischen Last-Minute-Rettung gegen den 1. FC Köln vergangen, da starten beim VfB Stuttgart bereits die Planungen für die kommende Spielzeit. Wie der Bundesligist am Donnerstagmittag (19.05.) mitteilt, startet der Vorverkauf für die Dauerkarten.

Ob es einen freien Verkauf gibt, ist noch offen

VfB-Fans, die bereits eine Dauerkarte besitzen, können diese ab Dienstag (24.05.) verlängern. Die Frist läuft bis Montag, 13. Juni. Ab Mittwoch, den 15. Juni bis einschließlich Sonntag, den 19. Juni, können die Dauerkarteninhaber ihre Plätze tauschen. Dann beginnt laut dem Stuttgarter Bundesligisten die "Wechselphase".

Mitglieder, die noch keine Dauerkarte besitzen, können diese ab Montag, den 20. Juni, bestellen. Wann der freie Verkauf für Dauerkarten startet, lässt der VfB noch offen.

Hinweis: Durch den Umbau der Mercedes-Benz Arena sind die Plätze auf der Haupttribüne stark eingeschränkt.

Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Wie verlängere ich meine Dauerkarte?

Über den Onlineshop des VfB über das Kundenkonto. Unter dem Menüpunkt "Meine reservierten Dauerkarten" können diese verwaltet und verlängert werden. Dort können auch die Plätze getauscht oder weitere Dauerkarten bestellt werden.

Was kostet eine Dauerkarte?

Der VfB hat die Kosten in einer Übersicht hier zusammengestellt. Die Preise reichen von 225 Euro (Stehplatz) über 460 Euro (Oberrang Kurve) bis zu 799 Euro (Haupttribüne Mitte).

Wie funktioniert der Platztausch?

Die Reservierungen für die Plätze der Dauerkartenbesitzer der Saison 2019/2020 bleiben bis Montag, 13. Juni, gültig. Dauerkartenbesitzer haben also zwei Wochen Zeit, ihren Platz zu verlängern.

Die Dauerkartenbesitzer können mit Beginn des Vorverkaufs (24. Mai) auf alle freien Plätze zugreifen. Sollte ein Platzwechsel auf freie Plätze gewünscht sein, kann dieser bis zum Reservierungsende am Montag, 13. Juni, vorgenommen werden. Die Dauerkartenplätze, welche nicht verlängert werden, gehen am Mittwoch, 15. Juni, in den Verkauf.

Sollte der Wunschplatz noch nicht frei sein, kann mit dem VfB Kontakt aufgenommen werden - am besten vor Ablauf der Reservierungsfrist (13. Juni). Bei einer vorherigen Verlängerung der Reservierungsfrist (per E-Mail, telefonisch oder in den Fanshops) gilt die Wechselphase vom 15. bis 19. Juni. In dieser Frist kann auf einen freigewordenen Platz gewechselt werden oder der bisherige Platz verlängert werden.

Ein Zukauf von Dauerkarten im Stehplatzbereich sind nicht möglich. Diese werden frühestens zum Mitgliederverkauf angeboten, sollten noch welche verfügbar sein.

Wo kann ich meine Dauerkarten bestellen?

Im Onlineshop, im Fan-Center am Stadion oder im Fanshop im Breuningerland Ludwigsburg. Alternativ kann die Service-Hotline unter der Telefonnummer 0711/88331893 kontaktiert werden.

In welcher Form kann ich die Dauerkarten nutzen?

Online-Dauerkarte auf dem Handy (kostenlos)

Plastik-Dauerkarte in EC-Kartenform (Kosten einmalig 10 Euro)

Einzelnes Ticket zu jedem Heimspiel per Post zugesendet bekommen (Kosten einmalig 10 Euro)

Alle weiteren Infos rund um die Dauerkarte können auf der Homepage des VfB Stuttgart nachgelesen werden.