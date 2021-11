DAZN-Experte Ralph Gunesch im VfB-Podcast: Worauf es gegen Bielefeld ankommt

Für den VfB Stuttgart steht am Samstagnachmittag (06.11.) ein Schlüsselspiel an. Nach der 1:4-Klatsche in Augsburg empfangen die Schwaben die bislang sieglose Arminia aus Bielefeld. Können die Stuttgarter den Abstand auf die direkten Abstiegsplätze vergrößern - oder ziehen die Ostwestfalen den VfB endgültig in den Abstiegskampf? Dazu die unangenehme Frage: Sind die vielen verletzten VfB-Profis einfach nur Pech oder steckt mehr dahinter? Darüber spricht unser VfB-Reporter Simeon Kramer mit dem Ex-Bundesliga-Profi und DAZN-Experten Ralph Gunesch in einer neuen Folge von "Wir reden über den VfB".

Die Themen im Überblick:

1:4-Klatsche in Augsburg: Was ist der Grund für die schwache Leistung? (ab 02:09)

Was ist der Grund für die schwache Leistung? (ab 02:09) Verletztenmisere beim VfB: Pech - oder steckt mehr dahinter? Was ein Ex-Profi dazu sagt (ab 10:38)

Pech - oder steckt mehr dahinter? Was ein Ex-Profi dazu sagt (ab 10:38) Droht der Abstiegskampf?: Wie Ralph Gunesch die Lage beim VfB einschätzt und worauf es gegen Bielefeld ankommt (ab 21:13)

Wie Ralph Gunesch die Lage beim VfB einschätzt und worauf es gegen Bielefeld ankommt (ab 21:13) Ralph Gunesch: Vom Profi zum DAZN-Experten - Der Blick hinter die Kulissen (ab 31:09)

Hier geht's zur aktuellen Folge:

