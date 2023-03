Einzelkritiken: Die VfB-Offensive bleibt in Frankfurt lange ein Trauerspiel

Eintracht Frankfurt hat im Rennen um einen Champions-League-Platz erneut Punkte liegen lassen. Der Europa-League-Sieger kam am Samstag (11.03.) gegen den VfB Stuttgart nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und bleibt mit 40 Zählern Tabellensechster in der Fußball-Bundesliga. Vor 50.000 Zuschauern brachte Sebastian Rode die Hessen bei der durchwachsenen Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel in der Königsklasse beim SSC Neapel in der 55. Minute in Führung. Silas (75. Minute) gelang der Ausgleich für die Stuttgarter, die sich trotz des Teilerfolges mit 20 Punkten aber weiter mitten im Abstiegskampf befinden.

Die Stuttgarter Profis in den Einzelkritiken unserer Redaktion:

Fabian Bredlow: Lange Zeit quasi überhaupt nicht gefordert, dann aber mit dem ersten gefährlichen Frankfurter Torschuss überwunden. Bei Rodes klugem Abschluss ohne Abwehrchance, da Sosa noch entscheidend dran war (55.). Aufmerksam vor Kolo Muani mit dem Fuß zur Stelle (76.) - Note: 3,5

Borna Sosa: Nach abgesessener Gelbsperre zurück auf seiner angestammten Position als Linksverteidiger. Defensiv nicht immer wetterfest und offensiv lange Zeit äußerst zurückhaltend. Fälschte dann den Rode-Schuss unhaltbar für seinen Keeper ab (55.). In der Schlussphase dann aktiver, aber unter dem Strich zu selten ein Faktor- Note: 4

Hiroki Ito: Aufmerksamer und kopfballstarker Zweikämpfer in der Stuttgarter Viererreihe. Bester Mann in der Abwehr - Note: 3

Konstantinos Mavropanos: Gefährlicher Ballverlust im Aufbauspiel blieb folgenlos (3.). Ansonsten über weite Strecken stabil und vor allem in der Luft eine Bank. Tolle Grätsche gegen Kolo Muani (71.) - Note: 3

Waldemar Anton: Der gelernte Innenverteidiger spielte wie mittlerweile gewohnt auf der rechten Abwehrseite. Solide in der Defensive, mitunter unbeholfen im Vorwärtsgang. Kein wirklich schlechter Auftritt, aber auch kein wirklich guter. So bleibt die Personalie ein Streitthema - Note: 4

Atakan Karazor: Stabilisator im Zentrum, zum Offensivspiel trägt der Sechser aber wenig bis gar nichts bei - Note: 3

Genki Haraguchi: Guter Ballverteiler auf der Acht, aber mitunter fehlten Tempo und Passschärfe. Nicht aber bei seiner Vorarbeit zum Ausgleichstreffer von Silas (75.) - Note: 3,5

Wataru Endo: War wie gewohnt der Mann für alles im Stuttgarter Mittelfeld. Spielaufbau, Kopfballduelle, Grätschen, Anführen. Eine ganze Menge Aufgaben für den Japaner. Vielleicht ein paar zu viele. Dennoch wie eigentlich immer einer der Besten auf dem Platz. Leitete mit einem Ballgewinn den Ausgleichstreffer ein - Note: 2,5

Tiago Tomas: Nach überstandener Bauchmuskelverletzung zurück in der Anfangsformation. Dort zunächst auf dem linken Flügel unterwegs - und mehr oder weniger wirkungslos - Note: 5

Gil Dias: Ein gebrauchter Nachmittag für den Portugiesen. Das Zusammenspiel mit Hintermann Anton ist nach wie vor nicht optimal. Nach einer knappen Stunde wurde er ausgewechselt. Hatte seinen Anteil daran, dass die Stuttgarter Offensive lange Zeit ein Trauerspiel war - Note: 5

Juan Jose Perea: Bundesliga-Premierentreffer gegen die Bayern und direkt ab in die Startelf. In Frankfurt in der Sturmspitze im Einsatz. Dort bei Routinier Hasebe weitestgehend in guten Händen, wenig Bindung zum Spiel, keine Abschlüsse - Note: 5

Einwechselspieler

Silas (ab der 63. Minute für Juan Jose Perea): Beendete seine zehn Liga-Spiele andauernde Torflaute mit einem überlegten Abschluss gegen Nationalkeeper Trapp (75.) und rettete so immerhin einen Punkt - Note: -

Chris Führich (ab der 63. Minute für Tiago Tomas): Brachte nochmal frischen Schwung, mitunter fehlte ihm aber der Überblick - Note: -

Tanguy Coulibaly (ab der 63. Minute für Gil Dias): Auch der Franzose war im Lichte der überschaubaren Darbietung seiner Vorgänger in der Offensive ein belebendes Element. Allerdings wurde er nicht zum entscheidenden Faktor - Note: -

Ohne Bewertung: Enzo Millot (78. für Genki Haraguchi)

Die Benotung

1 = überragend | 2 = stark | 3 = solide | 4 = dürftig | 5 = schwach | 6 = außer Form