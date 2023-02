Ex-VfB-Coach Pellegrino Matarazzo soll die TSG Hoffenheim übernehmen

Knapp ein halbes Jahr nach seiner Entlassung beim VfB Stuttgart steht Pellegrino Matarazzo vor einer Rückkehr ins Bundesliga-Business: Laut mehrerer Medienberichte vom Dienstagnachmittag (07.02.) soll der Italoamerikaner bei der TSG Hoffenheim auf den am Montag (06.02.) entlassenen Andre Breitenreiter folgen.

Der Tabellen-14. hatte damit die Konsequenzen aus dem Absturz in den Abstiegskampf und einer Serie von zehn sieglosen Pflichtspielen. Diesen Negativ-Trend soll nun offensichtlich der Ex-VfB-Coach stoppen. Schon am Samstag (11.02.) im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen soll er auf der Hoffenheimer Trainerbank Platz nehmen. Dort saß Matarazzo schon einmal - als Assistent des damaligen Cheftrainers Julian Nagelsmann. Für Matarazzo, der auch schon im Jugendbereich der Hoffenheimer tätig war, wird es also eine Heimkehr.

Die Verpflichtung steht wohl unmittelbar bevor

Zumal er nach wie vor in der Region in der Nähe von Leimen nur wenige Kilometer von der TSG-Zentrale in Zuzenhausen entfernt wohnt. Die Verpflichtung und die Verkündung stehen laut dem kicker unmittelbar bevor.

Beim VfB war er im Oktober 2022 nach einer Serie von neun sieglosen Spielen in Serie entlassen worden. Zuvor hatte er die Schwaben zunächst zurück in die Bundesliga geführt und dann zweimal die Klasse gehalten.