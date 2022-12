Fabian Wohlgemuth wird neuer VfB-Sportdirektor: Vertrag bis 2025

Der VfB Stuttgart hat einen Nachfolger für den am Mittwoch (30.11.) entlassenen Sportdirektor Sven Mislintat gefunden: Fabian Wohlgemuth kommt vom Zweitligisten SC Paderborn und unterschreibt am Wasen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Das teilte der Klub am Samstagvormittag (03.12.) mit.

Das sagen Wehrle und Wohlgemuth

Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender des VfB: „Mit der Neubesetzung auf der Position des Sportdirektors wollen wir sowohl einen neuen Impuls als auch ein Zeichen für Kontinuität auf unserem Weg setzen. Fabian Wohlgemuth passt perfekt in unser Profil. Er hat zuletzt in Paderborn bewiesen, dass er auch mit überschaubaren Mitteln einen werthaltigen Kader zusammenstellen kann, der offensiven, leidenschaftlichen Fußball spielt. Zudem bringt er große Erfahrung im Nachwuchsbereich mit. Fabian Wohlgemuth stößt zu unserem eingespielten, kompetenten Team um Markus Rüdt und Thomas Krücken, das im gesamten VfB großes Vertrauen genießt und ab Januar um Christian Gentner ergänzt wird. In dieser Konstellation ist das operative Zentrum unseres Clubs, der Sport, hervorragend aufgestellt.“

Fabian Wohlgemuth: „Der VfB hat in der deutschen Fußballgeschichte sportliche Maßstäbe gesetzt. Er ist ein lebendiger Verein mit einer großartigen Fankultur, einer spannenden Mannschaft und unglaublichem Potenzial. Zugleich ist klar, dass die sportlichen und auch wirtschaftlichen Aufgaben beim VfB unseren Teamgeist herausfordern werden. Ich glaube daran, dass Dinge dann besonders gut funktionieren, wenn sie im Team geboren und auch gemeinschaftlich bearbeitet werden. Die Gespräche mit Alexander Wehrle und anderen VfB-Verantwortlichen haben mich absolut davon überzeugt, dass hier genauso gedacht und gehandelt wird. Ich bin voller Vorfreude, gemeinsam mit allen beim VfB an einer erfolgreichen Zukunft zu arbeiten.“

Fabian Wohlgemuth wurde 1979 in Berlin geboren. Der studierte Betriebswirt arbeitete als Trainer und Scout in der Jugend des Hamburger SV und leitete sieben Jahre das Nachwuchsleistungszentrum des VfL Wolfsburg. Von dort wechselte er 2018 als Geschäftsführer Sport zu Holstein Kiel. Seit Mai 2020 war er Geschäftsführer Sport des SC Paderborn 07. Fabian Wohlgemuth ist Inhaber der Trainer-A-Lizenz.

Kommt jetzt Bruno Labbadia als Trainer?

Nach der Verpflichtung von Wohlgemuth sucht der VfB nun auch noch einen neuen Cheftrainer. Pellegrino Matarazzo hatte das Aus nach einem enttäuschenden Saisonbeginn im Oktober ereilt. Sein Co-Trainer Michael Wimmer sprang für die sechs Bundesliga-Spiele vor der Winterpause ein. Dass Wimmer auf Dauer Chefcoach wird, wurde mit dem Abschied von Mislintat aber unwahrscheinlicher.

Als Topkandidat wird Medienberichten zufolge Bruno Labbadia gehandelt, der den VfB schon von Dezember 2010 bis August 2013 betreute. Wohlgemuth und Labbadia kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim VfL Wolfsburg. Dort leitete Wohlgemuth die Nachwuchsabteilung der Niedersachsen. Sportlich steckt der VfB erneut im Abstiegskampf und überwintert auf Tabellenplatz 16. Die erste Aufgabe nach der Winterpause steht für die Mannschaft am 21. Januar gegen den FSV Mainz 05 an.