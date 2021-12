Geisterspiel gegen Hertha BSC Berlin? VfB bis Jahresende wohl ohne Zuschauer

Der VfB Stuttgart wird sein Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin am Sonntag (05.12.) wohl ohne Zuschauer bestreiten. Der Grund: Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) aus Regierungskreisen erfuhr, sollen für Großveranstaltungen und Fußballspiele eine "harte Obergrenze" von 750 Zuschauern gelten. Die Regelung soll am Samstag (04.12.) in Kraft treten, also einen Tag vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin.

Laut Pressesprecher Tobias Herwerth gebe es von Seiten des VfB noch keine Entscheidung bezüglich der Zuschauerfrage. Die Schwaben wollen noch die endgültige Regelung der Landesregierung abwarten, bevor sie ein offizielles Statement abgeben. Ob der Stuttgarter Bundesligist sein Stadion für 750 Zuschauer öffnen wird, erscheint allerdings fraglich.

Was passiert jetzt mit bereits gekauften Karten?

Zur möglichen Rückerstattung für bereits erworbene Tickets würde der VfB Ticketinhabern drei Varianten anbieten:

Auszahlung als Gutschein zur Einlösung im VfB-Onlineshop und den VfB-Fanshops

Rückzahlung in Form einer Überweisung (ohne Versand- und Bearbeitungsgebühren)

Freiwilliger Verzicht auf Rückerstattung

Die Optionen zur Rückerstattung des Kaufpreises würden alle Tageskartenkäufer (Hertha BSC und FC Bayern München) direkt nach dem jeweiligen Heimspiel per E-Mail erhalten. Besitzern eines Dauerkärtles würden die anteiligen Rückerstattungsoptionen für die jeweiligen Spiele gesammelt nach dem letzten Hinrunden-Heimspiel gegen den FC Bayern in einer gesonderten E-Mail übersandt. Ticketbesitzer müssten, falls es zu Spielen ohne Zuschauer kommt, also nichts aktiv unternehmen und würden vom VfB kontaktiert. Die Käufer von VIP-Tickets würden von der VfB Stuttgart Marketing GmbH direkt kontaktiert.

Darüber hinaus wird der geplante Verkauf einer Rückrunden-Dauerkarte wegen der ungeklärten Situation bis auf Weiteres verschoben.