Heimspiel gegen Augsburg: VfB darf Stadion voll auslasten, Vorverkauf läuft

Aufgrund einer Sondergenehmigung darf der VfB Stuttgart sein Stadion im kommenden Heimspiel gegen den FC Augsburg voll auslasten. Das teilte der Club mit. Der Vorverkauf für Mitglieder und Dauerkarteninhaber für die Partie am 19. März läuft seit Montag (07.03.). Der freie Verkauf beginnt am Donnerstag (10.03.) um 10 Uhr. Im letzten Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach hatten 25.000 Zuschauer in die Mercedes-Benz-Arena den 3:2-Sieg der Schwaben verfolgt.

Kennen Sie schon unsere News App? Mit der ZVW News App kommen Ihre Nachrichten jetzt bequem via Push auf Ihr Smartphone. Welche News Sie bekommen, entscheiden Sie selbst. Sie können die ZVW News App zusammen mit ZVW Plus 30 Tage lang kostenlos testen. Jetzt gleich herunterladen: für iOS im App Store

für Android im Google Play Store