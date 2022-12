Im WM-Schaufenster: VfB-Verteidiger Borna Sosa im Winter weg?

Am Montagnachmittag (05.12./16 Uhr) kommt es im Achtelfinale der WM zum Duell der VfB-Profis Wataru Endo, Hiroki Ito (Japan) und Borna Sosa (Kroatien). Das Spiel ist dabei ein großen Bundesliga-Treffen - insgesamt 13 Akteure der beiden Teams spielen in Deutschland. Und wenn die kroatischen und japanischen Stars in einigen Wochen wieder zurück nach Deutschland kehren, werden sich zumindest die Bundesliga-Manager über den gestiegenen Marktwert ihrer Spieler freuen. So auch im Fall von Borna Sosa, der beim Turnier in Katar offen über seine Zukunft spricht.

„Ich bin mir sicher, dass es nach der WM auch bei mir so sein wird“

Sein Transfer könnte die leeren Klub-Kassen beim VfB füllen. Schon im Sommer soll Serie-A-Club Atalanta Bergamo bis zu 20 Millionen Euro für den Linksverteidiger geboten haben. Auch der FC Barcelona wurde als neuer Club gehandelt. „Ich habe es nicht eilig, mich zu verändern. Natürlich will jeder Spieler seine Karriere weiterentwickeln. Ich bin mir sicher, dass es nach der WM auch bei mir so sein wird“, sagte Sosa nun der L'Equipe.

Ist der Kroate also schon im Winter weg? Ex-Sportdirektor Sven Mislintat stand einem Sosa-Transfer im Winter jedenfalls äußerst skeptisch gegenüber: „Das würde uns schwächen. Es ist ganz wichtig, dass wir die Qualität im Kader erhalten. Dann sind wir stark genug, um den Klassenerhalt zu erreichen.“

Doch Mislintat ist beim VfB inzwischen nicht mehr im Amt. Und Sosas Auftritte im WM-Schaufenster könnten neuen Schwung in die Personalie bringen. Mislintat-Nachfolger Fabian Wohlgemuth muss die Situation neu bewerten. Fakt ist: Kommen die Kroaten - oder auch Japan mit Endo und Ito - nochmal eine Runde weiter, wird der Kreis an potentiellen Interessenten für die Stuttgarter Profis nicht kleiner werden.