Klimowicz-Doppelpack und Marmoush-Debüt bei VfB-Sieg gegen Nürnberg

Klarer Sieg im Geheim-Test: Der VfB Stuttgart hat die Länderspielpause für ein nicht-öffentliches Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Nürnberg genutzt und den Zweitligisten am Donnerstagnachmittag (02.09.) mit 3:0 besiegt.

Ein Doppelpack von Mateo Klimowicz (24./45.) und ein Treffer von Phillip Klement (52.) sorgten im Robert-Schlienz-Stadion für klare Verhältnisse. Der am Montag vom VfL Wolfsburg ausgeliehene Angreifer Omar Marmoush stand in der Startelf und gab sein Debüt im VfB-Trikot. Enzo Millot, Orel Mangala und Hamadi Al Ghaddioui kamen nicht zum Einsatz, absolvierten dafür ein individuelles Trainingsprogramm.

Matarazzo zufrieden: "Haben guten Offensivfußball gespielt"

Trainer Pellegrino Matarazzo zeigte sich im Nachgang mit Resultat und Leistung zufrieden: „Die Jungs haben Gas gegeben, vor allem in der ersten Hälfte. Wir wollten in den ersten zehn Minuten Powerfußball spielen, nicht nur in Ballbesitz, sondern auch was die Defensivarbeit angeht. Generell wollten wir heute die Null halten. Das ist uns gelungen. Darüber hinaus haben wir einen guten Offensivfußball gespielt und schöne Tore erzielt.“

Für die Schwaben geht es in der Liga am 12. September mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt weiter.

So hat der VfB gespielt: Bredlow, Anton (46. Kempf), Coulibaly (46. Polster), Didavi (84. Michel), Thommy (72. Nartey), Stenzel, Karazor (72. Nothnagel), Marmoush (72. Kuol), Klement (84. Meyer), Klimowicz (46. Förster), Hiroki Ito