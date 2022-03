Krieg in der Ukraine: VfB-Ultras starten Spendensammlung

Auch die Ultras des VfB Stuttgart starten eine Spendensammlung für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine. "Bereits jetzt wird deutlich, welche katastrophalen Folgen der Konflikt für die Bevölkerung hat", schreibt die Gruppe Schwabensturm 2002. "Um einen ganz kleinen Teil zur Linderung beizutragen, haben wir uns entschlossen, Hilfe zu organisieren und laden die gesamte Fanszene der Cannstatter Kurve ein, diese zu unterstützen."

Was ist geplant?

Vor dem kommenden Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (04.03.) werden Geld-, Lebensmittel- und Sachspenden gesammelt, welche im Anschluss über Hilfsorganisationen in das Krisengebiet transportiert werden sollen. Abgegeben werden können die Spenden am Samstag von 13 bis 17 Uhr auf dem Vorplatz neben der Cannstatter Kurve beim Fanshop.

"Beachtet, dass die Mercedesstraße vor dem Stadion bereits ab ca. 15 Uhr gesperrt wird. Wenn ihr danach eine größere Menge an Spenden abgeben wollt, die mit dem Auto antransportiert werden muss, kontaktiert uns bitte vorab per Mail an gemeinsamhelfen@schwabensturm02.net", heißt es weiter. Geldspenden können zudem via PayPal an dieselbe Mailadresse gesendet werden. Die monetären Spenden sollen zum Zukauf fehlender Artikel und Lebensmittel verwendet werden.