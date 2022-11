Medienbericht: Verliert der VfB Stuttgart seinen Trikot-Sponsor Mercedes?

Der Autobauer Mercedes soll mit dem Gedanken spielen, sich als Trikot-Sponsor des VfB Stuttgart zurückzuziehen. Das berichtet das Manager Magazin am Donnerstag (10.11.).

Ist der Stern auf dem Brustring bald Geschichte?

16 Millionen Euro im Jahr soll die Marke mit dem Stern aktuell an den Nachbarn aus dem roten Clubhaus überweisen. Doch der Vertrag läuft im Sommer 2023 aus. Und, so berichtet es das Manager Magazin mit Verweis auf Beteiligte aus dem Unternehmen, dann wolle Mercedes sein Engagement „spürbar reduzieren“. In der Folge könnten der Stern und der Schriftzug der Mercedes-Benz Bank nach zehn Jahren vom Brustring auf dem VfB-Trikot verschwinden. Ebenso das EQ-Logo der Mercedes-Elektroflotte auf dem Trikotärmel.

Mercedes-Chef Ola Källenius wird mehr Faible für die Formel 1 als für den Fußball nachgesagt. Zumal der kriselnde Traditionsverein nicht in die Luxusstrategie des Autobauers passen soll. Auch an anderer Stelle wurde das Sportsponsoring bereits gekürzt. Unter anderem beim Tennisturnier auf dem Weissenhof und beim Reitturnier in der Schleyer-Halle.

VfB Stuttgart und Mercedes wollen sich nicht äußern

Weder der VfB noch Mercedes wollten gegenüber dem Manager Magazin zu dem Artikel Stellung beziehen. Während der Klub auf laufende Gespräche verweist, will der Konzern „Spekulationen grundsätzlich nicht kommentieren“ und spricht von einer „langjährigen und vertrauensvollen Partnerschaft“.

Bereits im März 2022 hatte es Medienberichte gegeben, wonach der Stuttgarter Hauptsponsor und Ankerinvestor seinen Ausstieg in Betracht zieht.