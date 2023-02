„Mehr Stabilität im Spiel“: Wie VfB-Berater Philipp Lahm die aktuelle Lage einschätzt

Philipp Lahm war jahrelang Profi des FC Bayern München und Kapitän der Nationalmannschaft. Folglich weiß der heute 39-Jährige genau, wann er in welche Rollen schlüpfen - und was er dann sagen muss. Als Turnierdirektor der EM 2024 zum Beispiel, dass es zwar noch ein paar Baustellen gibt, er aber „entspannt“ und „mit großer Vorfreude“ auf die Heim-Europameisterschaft blickt. Und als Berater des VfB Stuttgart? Da sieht er es eigentlich als seine Aufgabe, öffentlich die aktuelle Lage einzuordnen. „Sondern ich arbeite im Hintergrund und berate den Vorstand und dort explizit Alex Wehrle“, sagte Lahm am Dienstag (21.02.) am Rande eines Termins an einer Stuttgarter Schule.

Regelmäßiger Austausch mit Alexander Wehrle

Zur sportlichen Situation der Mannschaft im Abstiegskampf der Bundesliga hat er dann aber doch etwas gesagt. Die sei „nicht perfekt, das steht außer Frage. Aber daran wird gearbeitet.“ Mit dem CEO Wehrle stehe er in einem regelmäßigen Austausch. „Virtuell, telefonisch. Es gibt da heute so viele Möglichkeiten“, so Lahm, der im Gegensatz zum zweiten Vorstandsberater Sami Khedira, der regelmäßig Trainingseinheiten besucht, noch nicht all zu oft in Präsenz am Wasen gesichtet worden ist.

Eine klare Meinung zum neuen Trainer Bruno Labbadia hat er sich aber auch durch das Studium der Spiele verschafft. „Es ist mehr Stabilität im Spiel - vor allem defensiv.“ Dennoch ist die Punktausbeute in 2023 bislang ausbaufähig. Man habe Spiele verloren, „die man nicht hätte verlieren müssen“. Das Glück sei zuletzt auch nicht immer auf der Seite der Schwaben gewesen. Den allgemeinen Trend bewertet Lahm jedoch positiv. Und wenn 2024 bei der Europameisterschaft der Ball auch in Stuttgart rollt, soll der VfB weiter zum Inventar der Bundesliga gehören: „Es ist einfach wichtig, dass solche Vereine in der Bundesliga spielen.“