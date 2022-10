Michael Wimmer gegen Bochum auf der Bank: So läuft die VfB-Trainersuche

Der bisherige Co-Trainer Michael Wimmer wird den VfB Stuttgart im Kellerduell gegen den VfL Bochum betreuen, auch bei der obligatorischen Spieltags-Pressekonferenz am Freitagmorgen (14.10.) wird der 42-Jährige auf dem Podium sitzen.

Der aktuelle Stand der Trainersuche

Die Suche nach einem Nachfolger für den Anfang der Woche entlassenen Pellegrino Matarazzo geht derweil weiter. So wurde jüngst auch Bayern-Co-Trainer Dino Toppmöller als potentieller neuer VfB-Coach ins Spiel gebracht. Das Gerücht hielt sich am Donnerstag (13.10.) aber lediglich kurze Zeit. Der Assistent von Julian Nagelsmann spielt in den Überlegungen der Schwaben nach Informationen unserer Redaktion keine Rolle, ebenso wenig wie der ehemalige Stuttgarter Jugendtrainer Peter Zeidler (aktuell beim FC St Gallen). Absagen hat sich der VfB wohl von Zsolt Löw und Domenico Tedesco eingehandelt.

Die Namen Adi Hütter (zuletzt Borussia Mönchengladbach) und Sebastian Hoeneß (zuletzt TSG Hoffenheim) halten sich hingegen weiter hartnäckig rund um den Wasen. Letztlich stellt sich die Frage, ob in der aktuellen Situation ein erfahrener Trainer übernehmen soll - oder ob Sportdirektor Sven Mislintat wie damals mit Pellegrino Matarazzo einen in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannten Fußball-Lehrer verpflichtet.

Wird die Interims- zur Dauerlösung?

Eine dritte Variante wäre die Beförderung der Interims- zur Dauerlösung. Dazu müsste Michael Wimmer jedoch in den kommenden Spielen kräftig Eigenwerbung betreiben. Komplett ausgeschlossen dürfte in diesen wilden Tagen aber auch diese Lösung nicht sein. Am Samstag (15.10.) könnte Wimmer jedenfalls ein erstes Ausrufezeichen setzen.

Ob der bisherige Co-Trainer nach dem Bochum-Spiel auch im DFB-Pokal am Mittwoch (19.10.) gegen Arminia Bielefeld an der Seitenlinie stehen wird und drei Tage später in der Liga bei Borussia Dortmund, ist noch offen. Für Wimmer ist es sein zweiter Einsatz in verantwortlicher Rolle in dieser Saison. Der Bayer war bereits im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (1:1) Anfang September für den damals gesperrten Matarazzo an der Seitenlinie eingesprungen.

Wimmer kam im Sommer 2019 als Assistenztrainer nach Stuttgart, als der Chefcoach noch Tim Walter hieß, und blieb auch unter Matarazzo. Davor hatte er Erfahrungen unter anderem im Nachwuchsbereich des 1. FC Nürnberg und als Co-Trainer beim FC Augsburg gesammelt.