Nach dem Aus von Trainer Matarazzo: So geht es jetzt beim VfB weiter

Pellegrino Matarazzo ist nicht mehr Trainer des VfB Stuttgart. Nach einer Negativ-Serie wurde der 44-Jährige am Montagabend (10.10.) freigestellt. Noch wurde kein Nachfolger präsentiert, die Trainersuche läuft aber auf Hochtouren. Die öffentliche Einheit am Dienstagnachmittag war das erste Training nach der Matarazzo-Ära. Wir erklären, wie es weiter geht.

Sitzt Michael Wimmer gegen Bochum auf dem Trainerstuhl?

Zunächst einmal übernimmt Co-Trainer Michael Wimmer das Kommando. Der 42-Jährige leitete das öffentliche Training, bei dem nur die Reservespieler auf dem Rasen an der Mercedesstraße standen.

Der zweite Co-Trainer, Michael Kammermeyer, wurde mit Pellegrino Matarazzo freigestellt. Wie lange Wimmer als Interimstrainer bleibt, ist noch offen.

"Unser Ziel ist, auf der Trainerposition die bestmögliche Lösung zu finden. Im Optimalfall für weitere 1.000 Tage und 100 Spiele", erklärte Sportdirektor Sven Mislintat am Rande der Trainingseinheit. "Es ist eine Option, dass Michi Wimmer das Spiel macht - oder vielleicht auch mehrere Spiele." Das sei nicht das Ziel, aber der neue Trainer müsse schließlich auch zum VfB passen.

Mislintat macht klar: VfB bleibt bei seiner Spiel-Identität

Das Anforderungsprofil an den neuen Trainer ist jedenfalls klar: "Wir sind eine Mannschaft, die einen Trainer braucht, der Spieler auch in ihrer Persönlichkeit weiterentwickelt", so der Kaderplaner. Es mache aber keinen Sinn, jetzt nach einem Trainer zu suchen, der vom Spiel mit dem Ball abgeht. "Wir haben eine Identität am Ball, das muss schon zusammenpassen."

Mislintat machte klar: "Es wird uns nicht helfen, nur noch tief zu stehen, nur nochzu verteidigen und nur noch Langholz zu spielen. Das ist nicht die Identität der Mannschaft und des Clubs - das wars auch nie." Als weitere Anforderung an den Trainer sei natürlich: "Er soll das Team, auch aufgrund der aktuellen Ergebnisse, siegfähiger bekommen."

Wer neuer Trainer wird und wann dieser vorgestellt wird, ist noch unklar. Aufgrund der aktuellen Situation und der Dringlichkeit der Entscheidung ist aber wohl damit zu rechnen, dass spätestens am Samstag im Heimspiel gegen Bochum ein neues Gesicht auf der Trainerbank sitzt.