Nach Wadenverletzung: VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic zurück auf dem Trainingsplatz

Sasa Kalajdzic ist am Mittwoch (16.02.) auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Der Stürmer des VfB Stuttgart hatte am Wochenende aufgrund einer Wadenverletzung die Partie in Leverkusen (2:4) verpasst und zum Wochenstart nur individuell trainieren können.

Wie der Klub via Twitter mitteilte, drehte der Österreicher seine Runden mit Athletik-Trainer Martin Franz. Ein Einsatz im wegweisenden Heimspiel gegen den VfL Bochum scheint damit möglich. Bereits am Dienstag (15.02.) war Abwehrchef Waldemar Anton nach seiner Quarantäne wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.