Sasa Kalajdzic fällt aus: So ist die Personallage vor dem Leverkusen-Spiel

Sechs Spiele in Serie ohne Sieg: Der VfB Stuttgart befindet sich in einem gefährlichen Abwärtstrend. Auch das Kurz-Trainingslager in Marabella und eine Umstellung auf Viererkette bei der 2:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt brachte nicht den gewünschten Erfolg. Nun wartet mit Bayer Leverkusen eine Mannschaft auf die Schwaben, die in den letzten beiden Bundesliga-Partien je fünf Tore erzielte. Jetzt fällt auch noch Stürmer Sasa Kalajdzic aus.

Sasa Kalajdzic fällt aus - Marmoush wieder zurück

"Sasa hat einen Schlag auf die Wade bekommen", erklärt Trainer Pellegrino Matarazzo auf der Spieltags-Pressekonferenz. "Er wird für das Spiel in Leverkusen auf jeden Fall ausfallen." Der Schlag sei im Spiel gegen Frankfurt passiert, auch im Training habe er auf dieselbe Stelle einen Schlag abbekommen. "Er hat einen großen Bluterguss, der nicht richtig abläuft. Wir hoffen, dass er gegen Bochum wieder auf dem Platz stehen kann."

Als Ersatz käme Neuzugang Tiago Tomas oder der vom Afrika Cup zurückkehrende Omar Marmoush in Frage. "Wir haben verschiedene Ideen und werden sehen, wer auf dem Platz stehen wird." Genau wie Tanguy Coulibaly, der ebenfalls wieder zur Verfügung steht.

Auch Abwehrchef Waldemar Anton fällt mit seiner Corona-Infektion aus. "Waldemar Anton kann frühestens nächste Woche wieder ins Training einsteigen."