Personallage beim VfB: Enzo Millot droht gegen den FC Augsburg auszufallen

Der VfB Stuttgart empfängt am Samstag (29.10.) den FC Augsburg. Nach der 0:5-Pleite gegen Borussia Dortmund wollen die Schwaben gegen die Fuggerstädter wieder punkten - am besten dreifach. Interimscoach Michael Wimmer muss in dem Duell in der Mercedes-Benz Arena aber womöglich auf Enzo Millot verzichten. Wir geben einen Überblick zur Personallage.

Kommt Pascal Stenzel nach seiner Grippe rechtzeitig zurück?

Enzo Millot war einer der auffälligsten Profis in den vergangenen Spielen. Der junge Franzose strotzte vor allem gegen Bochum und Bielefeld nur so vor Spielfreude. Nun steht ein Fragezeichen hinter seinem Einsatz.

"Enzo hat am Dienstag und Mittwoch nur Teiltraining absolviert", erklärte Michael Wimmer auf der Pressekonferenz vor dem Augsburg-Spiel. "Er hat mit muskulären Problemen im hinteren Oberschenkel zu kämpfen." Oder anders gesagt: Der Oberschenkel ist zu. "Wir müssen heute und morgen abwarten, wie belastbar er ist."

Auch für Pascal Stenzel könnte es eng werden. Der Verteidiger verpasste das Dortmund-Spiel aufgrund einer Grippe. Wie Millot trainierte Stenzel die letzten Tage nur teilweise mit der Mannschaft, es sollte für Augsburg aber reichen.

Josha Vagnoman wird definitiv gegen den FCA ausfallen. Der "Wingbacker" steigert sein Trainingspensum nach seiner Knöchel-Verletzung langsam, ist aber keine Option für die Partie am Samstag.