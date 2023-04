Relegation und DFB-Pokalfinale: Kuriose VfB-Konstellation möglich

Der VfB Stuttgart steht in dieser Saison zum ersten Mal seit 2013 im DFB-Pokal-Halbfinale. Am 2. oder 3. Mai (die exakte Terminierung steht noch aus) kämpfen die Schwaben in der heimischen Arena gegen Eintracht Frankfurt um den Einzug ins Endspiel. Das steigt am 3. Juni im Berliner Olympiastadion. Und für die Stuttgarter könnte sich eine kuriose Konstellation ergeben.

Das sind die Ausweichtertmine der DFL

Da die Schwaben sieben Spieltage vor dem Ende der Bundesliga-Saison tief im Abstiegskampf stecken, sind die Relegationsspiele gegen den Tabellendritten der 2. Liga beileibe kein unrealistisches Szenario. Laut dem Rahmenterminkalender der Deutschen Fußball Liga (DFL) steigen diese Entscheidungsspiele am 1. Juni und 5. Juni – also zwei Tage vor bzw. zwei Tage nach dem Pokalfinale.

Sollte der Fall eintreten, dass die Schwaben ins Pokal-Endspiel einziehen und nach 34 Spieltagen die Liga auf dem 16. Tabellenplatz beenden, würden die Relegationsduelle auf zwei Ausweichtertmine verschoben werden.

Um dem VfB in diesem besonderen Fall etwas mehr Regenerationszeit zu verschaffen, würde der Spielplan dann wie folgt aussehen: