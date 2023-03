Serhou Guirassy fehlt dem VfB auch bei Union: Rückkehr des Stürmers weiter offen

Seit rund sieben Wochen muss der VfB Stuttgart auf seinen besten Angreifer verzichten: Serhou Guirassy. Der Stürmer verletzte sich Mitte Februar im Heimspiel gegen Werder Bremen, seitdem fehlt es den Schwaben an Torgefahr. Da dem VfB nur noch neun Spiele bleiben, um den Abstieg zu verhindern, wird eine schnelle Rückkehr von Guirassy herbeigesehnt. Doch daraus wird erstmal nichts.

VfB muss ohne Serhou Guirassy nach Berlin reisen

Am Samstag (01.04.) ist der VfB bei Union Berlin zu Gast und muss erneut auf die Torjäger-Qualitäten des 27-Jährigen verzichten. "Stand heute geh ich nicht davon aus, dass er spielt", sagte Trainer Bruno Labbadia auf der Pressekonferenz vor der Bundesliga-Partie.

"Serhou konnte nicht so richtig mit der Mannschaft mittrainieren, wie es sein musste. Er konnte nur beim Passspiel oder als freier Mann mitmachen", so der VfB-Trainer. "Er hatte noch keinen einzigen Zweikampf und hat noch kein Gefühl für die Räume." Wenn kein Wuder passiert, fehlt Guirassy also definitiv.

Ob der Angreifer im DFB-Pokal gegen Nürnberg oder im Ligaspiel gegen Bochum eingreifen kann, ist mehr als ungewiss. "Das ist keine ideale Woche für Serhou. Wenn es eine normale Woche wäre, könnten wir ihn langsam ranführen. Das ist in dieser Woche schwierig, weil wir kein normales Training haben", erklärt Labbadia.

VfB-Nationalspieler sind zurück: Fragezeichen hinter Silas

Ohnehin müsse das Signal von Serhou Guirassy kommen, ob er bereit wäre, zu spielen. "Gestern waren Sachen dabei, wo wir im Training gemerkt haben: In die Situationen kann er noch nicht rein." Wie es scheint, ist also auch ein Einsatz gegen Nürnberg oder Bochum fraglich.

Die Vorbereitung auf das Union-Spiel lief im Vorfeld alles andere als gut. Gleich fünf Stammspieler musste Trainer Bruno Labbadia für die Länderspiele abgeben: Hiroki Ito und Wataru Endo (Japan), Konstantinos Mavropanos (Griechenland), Borna Sosa (Kroatien) und Silas (Kongo).

Alle Spieler befinden sich mittlerweile wieder in Stuttgart und können vermutlich erst im Abschlusstraining am Freitag voll eingreifen. Am Donnerstag steht nur Regeneration auf dem Programm.

Hinter Silas steht noch ein Fragezeichen. Der Angreifer kam mit muskulären Problemen von der Länderspiel-Reise zurück. Neben den fünf Stammspielern waren auch Josha Vagnoman (DFB-Elf) und Alou Kuol (U21 Australien) im Einsatz.

So könnte der VfB spielen:

Bredlow - Sosa, Ito, Mavropanos, Anton - Karazor, Endo, Haraguchi - Dias, Silas, Führich