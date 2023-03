VfB wohl auch gegen Union Berlin ohne Serhou Guirassy: Der aktuelle Stand

Nach dem 2:0 im Test gegen den 1. FC Heidenheim hat sich Trainer Bruno Labbadia auch zum aktuellen Stand von Stürmer Serhou Guirassy geäußert. Eine Comeback-Prognose fällt weiter schwer. Das kommende Auswärtsspiel des VfB Stuttgart bei Union Berlin dürfte jedoch noch zu früh kommen für den schmerzlich vermissten Goalgetter der Schwaben.

Warum Guirassy trotz Verletzung zur Nationalmannschaft gereist ist

Guirassy ist aktuell trotz Verletzung und in Begleitung eines VfB-Reha-Trainers zur Nationalmannschaft von Guinea gereist – auf Bitten des Nationaltrainers, der den Angreifer bei zwei wichtigen Qualifikationsspielen für den Afrika-Cup gegen Äthiopien beim Team haben wollte.

Und da Guirassy in Stuttgart ohnehin nicht mit der Mannschaft hätte trainieren können und nach wochenlanger Reha in Bad Cannstatt ein Tapetenwechsel für Abwechslung sorgen kann, stimmte der VfB zu. Eben unter der Bedingung, dass Guirassy von Martin Franz begleitet wird und auch in Guinea sein Aufbau-Programm absolvieren kann.

Das hat auch geklappt. „Die Kommunikation ist top“, sagt Bruno Labbadia, der sich noch am Freitag (24.03.) vor dem Freundschaftsspiel gegen Heidenheim über den aktuellen Stand bei seinem schmerzlich vermissten Stürmer informiert hatte.

Eine Prognose, wann Guirassy nach seinem Sehnenanriss im Adduktorenbereich wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen kann, gestaltet sich jedoch weiterhin schwierig. Ein Comeback im Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin scheint aber nahezu ausgeschlossen.

Streik-Montag wird auch die VfB-Nationalspieler beeinträchtigen

„Er merkt noch was“, sagt Labbadia. In den nächsten zwei Tagen wird Guirassy wieder am Wasen zurückerwartet – sofern er wie alle anderen Nationalspieler durch den Streik kommt, der Deutschland am Montag (27.03.) mehr oder weniger lahmlegen wird.

Hat Guirassy die vergangenen Reha-Einheiten gut verkraftet, kann er kommende Woche eventuell teilweise mit seinen Teamkollegen trainieren. Ein Risiko werden die VfB-Verantwortlichen aber keinesfalls eingehen. Dafür ist die Rückkehr des Stuttgarter Top-Torjägers im Abstiegskampf viel zu wichtig.