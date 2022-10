Trainersuche beim VfB: Kommt Alfred Schreuder von Ajax Amsterdam?

Die Entlassung von Pellegrino Matarazzo ist nun eine Woche her. Seitdem befindet sich der VfB Stuttgart auf Trainersuche. Neben Jess Thorup wurde nun der Name eines zweiten Kandidaten bekannt: Alfred Schreuder.

Alfred Schreuder: Vertrag bei Ajax bis 2024

Der 49-Jährige ist laut dem Kicker ein heißer Anwärter auf die vakante Stelle in Stuttgart. Schreuder kennt die Bundesliga aus seinen Zeiten bei der TSG Hoffenheim. Dort war er zuerst unter Huub Stevens und Julian Nagelsmann als Co-Trainer, zur Saison 2019/20 dann als Cheftrainer aktiv.

Seit diesem Sommer steht der Niederländer bei Ajax Amsterdam unter Vertrag und führt mit seinem Team aktuell die Tabelle der Eredivisie an. Der Unterschied zu Jess Thorup: Alfred Schreuder hat noch einen bis 2024 laufenden Vertrag. Fraglich also, ob der niederländische Meister seinen Cheftrainer so schnell ziehen lässt.

Zum einen hat der 49-Jährige seinen Job erst vor ein paar Monaten angetreten. Zum anderen müsste der VfB eine Ablöse zahlen, um Schreuder aus seinem Vertrag auszukaufen. Das Zünglein an der Waage spielt also Ajax Amsterdam. Wie lange sich mögliche Verhandlungen hinziehen oder wie viel Ablöse sie verlangen, liegt alleine in den Händen des Clubs.

Michael Wimmer wohl gegen Bielefeld auf der VfB-Trainerbank

Von den beiden Kandidaten ist Jess Thorup also derjenige, der aus VfB-Sicht schneller zu haben wäre. Sollten die Schwaben aber Schreuder favorisieren, dürfte noch etwas Zeit vergehen, bis dieser in Bad Cannstatt vorgestellt wird.

Derweil verdichten sich die Anzeichen, dass Michael Wimmer auch im DFB-Pokalduell gegen Arminia Bielefeld auf der Trainerbank sitzen wird. Das Spiel der zweiten Pokalrunde findet am Mittwoch (19.10.) in der Mercedes-Benz Arena statt.