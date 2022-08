Transfer fix: Sasa Kalajdzic wechselt vom VfB zu den Wolverhampton Wanderers

Nun ist es offiziell: Sasa Kalajdzic geht in Zukunft für die Wolverhampton Wanderers auf Torejagd. Der englische Erstligist verkündete den Transfer am Mittwochmittag (31.08.) offiziell auf seinem Twitter-Kanal und auf seiner Homepage. Auch der VfB Stuttgart bestätigte den Transfer per Pressemitteilung. (Lesen Sie hier den Kommentar unseres VfB-Redakteurs zum Kalajdzic-Abschied).

Fünfjahresvertrag und 18 Millionen Euro Ablöse fpr Kalajdzic

Sasa Kalajdzic unterschreibt bei den Wolves einen Fünfjahresvertrag. Die Ablöse liegt wohl bei 18 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Es ist nicht ganz klar, wie hoch die Boni ausfallen. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass sich die Ablösesumme dadurch auf rund 23-25 Millionen Euro erhöht.

Das sagt Sportdirektor Sven Mislintat zum Wechsel: "Sasa wurde nach seinem Wechsel zum VfB in den vergangenen Jahren zum etablierten Bundesligaspieler und Nationalspieler, der mit seinen Leistungen die Aufmerksamkeit von Clubs aus dem In- und Ausland auf sich gezogen hat. Sein Werdegang ist ein weiteres eindrucksvolles Beispiel dafür, dass der VfB jungen Spielern perfekte Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten bietet."

Sasa Kalajdzic mit emotionalen Abschiedsworten an den VfB

Der Kaderplaner fügt hinzu: "Wir danken Sasa für die gemeinsame Zeit beim VfB und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute."

Das sagt Stürmer Sasa Kalajdzic zu seinem VfB-Abschied: „Die Zeit beim VfB wird für mich unvergesslich bleiben. Ich habe von Tiefen wie meinen Verletzungen bis zu Höhen wie meiner ersten Bundesligasaison mit 16 Toren und dem emotionalen Nichtabstieg am letzten Spieltag sehr viel erlebt. Ich möchte mich bei meinen Teamkollegen, den Verantwortlichen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Clubs und im Besonderen den VfB-Fans bedanken. Ich habe die Stadt als auch den Verein ins Herz geschlossen. Ich werde weiterhin Fan dieses wunderbaren Vereins bleiben und dem VfB für die kommende Saison als auch für die Zukunft immer das Allerbeste wünschen.“