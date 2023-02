VfB-Einzelkritiken: Führich mit Traumtor, Zagadou verursacht zwei Elfmeter

Der VfB Stuttgart hat das Auswärtsspiel beim SC Freiburg denkbar bitter mit 1:2 (1:0) verloren. Obwohl die Schwaben über weite Phasen eine gute Partie zeigten, schlugen die Freiburger zweimal per Elfmeter zu. In beiden Szenen überstimmte der Video-Assistent-Referee (VAR) die Entscheidung des Referees Sascha Stegemann. Chris Führich brachte die Schwaben mit einem Traumtor in Führung (30.). Die Stuttgarter treten mit leeren Händen die Reise nach Bad Cannstatt an und stehen weiter mit 16 Punkten auf dem Relegationsplatz.

Die Stuttgarter Profis in den Einzelkritiken unserer Redaktion:

Fabian Bredlow: Rutschte kurzfristig in die Startelf, weil Florian Müller mit Magenproblemen nicht spielen konnte. Wurde ins kalte Wasser geworfen und musste sofort voll da sein. Rettete sein Team in der elften Minute nach einem Sallai-Abschluss vor dem 0:1. Chancenlos bei den beiden Elfmetern - Note: 3

Waldemar Anton: Startete erneut auf der Position des Rechtsverteidiger und hatte es auf seiner Seite mit Vincenzo Grifo zu tun. Hatte die Aufgabe, stabil zu stehen und immer wieder nach vorne aktiv zu werden. Verrichtete seine Aufgaben in der Defensive zuverlässig - ein offensiver Flügelläufer wird aus dem Profi aber nicht mehr - Note: 3

Dan-Axel Zagadou: Stand das erste Mal nach seinem doppelten Bänderriss in der Startelf und verdrängte den zuletzt schwächelnden Konstantinos Mavropanos. Man merkte dem großgewachsenen Innenverteidiger an, dass ihm noch der Antritt und die Spritzigkeit fehlte. Lief oft hinterher und wirkte schwerfällig. Verursachte mit rustikalem Einsteigen den Elfmeter vor dem 1:1. Auch der zweite Elfmeter geht auf die Kappe des Abwehrspielers. Gebrauchter Nachmittag - Note: 4,5

Hiroki Ito: Hatte zu Beginn einige Wackler und hatte im Spielaufbau Probleme. Fing sich aber und verteidigte gegen Gregoritsch ein ums andere Mal clever und geschickt. Gewann 80 Prozent seiner Zweikämpfe - Note: 2,5

Borna Sosa: Feierte nach seinen Adduktorenproblemen das Startelf-Comeback. War zusammen mit Chris Führich das offensive Duo auf der linken Seite und trat wie gewohnt die Standards der Schwaben. Konnte mit seinen Flanken aber kaum für Gefahr sorgen und war zu selten in Aktion - Note: 4

Atakan Karazor: War als Anker-Sechser mit den schnellen und wendigen Sallai und Doan oft überfordert, kam im Zentrum kaum hinterher. Ordnete aber immer wieder seine Mitspieler und ist einer der wenigen Stuttgarter, der auf dem Spielfeld ständig spricht - Note: 3,5

Wataru Endo: War als Achter vor allem in der Defensivarbeit gefragt und musste viel nach hinten arbeiten. War wie immer eine Arbeitsmaschine, scheute kein Duell. Konnte sich offensiv aber kaum in Szene setzen - Note: 3

Genki Haraguchi: Stand das zweite Mal nach seinem Wechsel in der Startelf und sollte das Offensivspiel ordnen. War gegen den Ball auffälliger, als mit dem Ball und schmiss sich in jeden Zweikampf - Note: 3,5

Chris Führich: Hatte gegen Bremen ein paar gute Torchancen, scheiterte aber oft mit überhastetem Abschluss. War gegen den SC sehr aktiv und schweißte in der 30. Minute einen Fernschuss in den Winkel - ein wunderschöner Treffer. War auch in der zweiten Halbzeit auffälligster Stuttgarter und strahlte immer wieder Gefahr aus. Nur sein Abschluss wurde wieder ungenauer - Note: 2

Luca Pfeiffer: Hing gegen Bremen als Stoßstürmer völlig in der Luft, bekam von Trainer Labbadia aber erneut das Vertrauen ausgesprochen. Hatte mit Matthias Ginter aber einen absoluten Topmann gegen sich und wurde weitestgehend aus dem Spiel genommen. War kaum anspielbar, verstolperte viele Bälle und war erneut kaum ins Spiel eingebunden - Note: 4,5

Gil Dias: Gegen Paderborn und Bremen kam er noch von der Bank, in Freiburg durfte der Neuzugang von Beginn ran. Der Portugiese wirkte aber wie ein Fremdkörper im Spiel der Schwaben, bekam den ein oder anderen Einlauf von Trainer Labbadia an der Seitenlinie. Auch nach vorne strahlte der Neuzugang nicht wirklich viel Torgefahr aus, wurde durch Perea ersetzt - Note: 4,5

Auswechselspieler

Juan Jose Perea: (ab der 68. Minute für Gil Dias): Brachte Schwung und Dynamik auf die rechte Seite und war giftig in den Zweikämpfen - Note: Ohne Bewertung

Silas (ab der 85. Minute für Atakan Karazor): Ohne Bewertung

Konstantinos Mavropanos (ab der 89. für Luca Pfeiffer): Ohne Bewertung

Die Benotung

1 = überragend | 2 = stark | 3 = solide | 4 = dürftig | 5 = schwach | 6 = außer Form