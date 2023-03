VfB-Einzelkritiken gegen Bayern: Keeper Bredlow patzt, Führich unauffällig

Der VfB Stuttgart muss sich dem FC Bayern München knapp mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Die Schwaben legten einen ordentlichen und mutigen Auftritt hin, vor allem in der ersten Halbzeit boten sie dem Rekordmeister Paroli. Ein Patzer von Keeper Fabian Bredlow kurz vor der Pause brachte die Gäste dann aber auf die Siegerstraße. Anschließend zogen die Bayern durch Choupo-Moting mit 2:0 davon, Juan Perea machte die Partie mit seinem Anschlusstreffer (88.) nochmal kurz spannnend. Durch die Niederlage rutscht die Labbadia-Elf immer tiefer in den Abstiegs-Sumpf. Mit 19 Zählern ist der VfB nun punktgleich mit dem VfL Bochum und dem FC Schalke 04, die auf den direkten Abstiegsplätzen stehen.

Die Stuttgarter Profis in den Einzelkritiken unserer Redaktion:

Fabian Bredlow: Die neue Nummer eins des VfB war gegen die Offensivmaschine aus München besonders gefragt. Rettete den VfB in der 21. Minute mit einer Glanzparade vor dem Rückstand. Leistete sich vor der Pause dann aber einen groben Patzer, als ihm ein Fernschuss von de Ligt durch die Hände rutschte. Den muss er halten, da er mit beiden Händen dran ist - schlechte Sicht hin oder her. Chancenlos beim 0:2. Eigentlich eine gute Partie, aber mit einem entscheidenden Fehler - Note: 4

Waldemar Anton: Kam erneut als Rechtsverteidiger zum Einsatz und musste gegen den pfeilschnellen Alphonso Davies ran. Ließ über seine Seite aber wenig anbrennen und tauchte auch immer wieder vor dem Bayern-Strafraum auf. Machte eine ordentliche Partie - Note: 3

Dan-Axel Zagadou: Rutschte für Borna Sosa in die Startelf und startete als linker Innenverteidiger. Machte seine Sache grundsolide und gewann viele Kopfballduelle, velor vor dem 0:2 aber Choupo-Moting aus den Augen. Ansonsten immer wieder mit gutem Stellungsspiel - Note: 3,5

Konstantinos Mavropanos: Der Grieche bekam es oft im eins gegen eins mit Choupo-Moting zu tun. War hellwach und konnte durch aggressives Vorwärts-Verteidigen einige Bälle erobern. Köpfte in der 37. Minute fast zum 1:0 ein und riss seine Mitspieler mit seinem bedingungslosen Einsatzwillen mit - Note: 3

Hiroki Ito: Kam als Sosa-Ersatz auf der linken Abwehrseite zum Einsatz und sollte gegen Kingsley Coman die Seite zumachen. Schaltete sich immer wieder nach vorne ein und trat gefährliche Standards, war ansonsten aber nicht so auffällig - Note: 3,5

Atakan Karazor: Hatte es als Anker-Sechser vor der Abwehrkette mit dem spielstarken Mittelfeld um Müller und Musiala alle Hände voll zu tun. Schmiss sich in jeden Zweikampf und war ruhig am Ball. Immer wieder (wie vor dem 0:2) merkte man dem Sechser aber an, dass er das Tempo der Bayern nicht mitgehen konnte und mit der Wendigkeit von Musiala und Co. überfordert war - Note: 4

Wataru Endo: War die Schlüsselfigur an diesem Abend. Sollte sich als Achter mit nach vorne einschalten, aber auch mit Karazor das Zentrum vor der Abwehr zumachen - der Japaner war also das Zünglein an der Waage. War aggressiv gegen den Ball und leitete so einige Kontersituationen ein. War wieder mal das Herz der Mannschaft und stopfte viele Löcher, bereitete mit einer Flanke fast das 2:2 vor - Note: 2,5

Genki Haraguchi: Sollte als offensiver Achter die Angriffe des VfB orchestrieren. Da gegen die Bayern aber vor allem Defensivarbeit gefragt war, konnte sich der Neuzugang von Union Berlin nur selten in Szene setzen und verrichtete viel Arbeit gegen den Ball. Das machte er aber bärenstark, gewann stabile 60 Prozent seiner Zweikämpfe - Note: 3

Chris Führich: Hatte mit Stanisic die vermeintliche Schwachstelle des Rekordmeisters als Gegenspieler. Wurde als linker Angreifer ein paar Mal in die Tiefe geschickt, ansonsten lief das Spiel meistens über die rechte Seite der Stuttgarter. Blieb über weiter Strecken der Partie blass und hatte kaum Zugriff aufs Offensivspiel - Note: 4

Silas Katompa Mvumpa: Sollte als alleinige Sturmspitze mit seinem Tempo für Gefahr im Münchner Abwehrverbund sorgen. Musste aber oft als Wandspieler agieren und hatte mit dem Rücken zum Tor gegen Upamecano keine Chance. Kurz vor der Pause wurde sein Drehschuss knapp zur Ecke geblockt, das hätte das 1:1 sein können. Wurde ansonsten aber von den Bayern-Verteidigern abgekocht - Note: 4

Gil Dias: Spielte auf dem rechten Flügel und sollte die Lücken in der Bayern-Defensive ausnutzen, die der offensive Alphonso Davies den Schwaben immer wieder anbot. Obwohl viel über die rechte Seite lief, konnte sich der Portugiese nicht so in Szene setzen. Anders als in den Partien zuor arbeitete er aber zuverlässig nach hinten mit. Hatte schon bessere Auftritt im VfB-Dress - Note: 4,5

Auswechselspieler

Tanguy Coulibaly (ab der 46. Minute für Gil Dias): Brachte Schwung in die Partie, wollte aber immer wieder mit dem Kopf durch die Wand. Die einfachere Lösung würde da oft weiterhelfen - Note: 3,5

Enzo Millot, Juan Jose Perea, Nikolas Nartey und Tiago Tomas: Ohne Bewertung

Die Benotung

1 = überragend | 2 = stark | 3 = solide | 4 = dürftig | 5 = schwach | 6 = außer Form