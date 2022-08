VfB-Heimspiel gegen RB Leipzig: Bauarbeiten am Stadion - das müssen Fans wissen

Am Sonntag (07.08.) startet der VfB Stuttgart mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig in die neue Bundesliga-Saison 2022/23. Die Schwaben rechnen für die Partie mit rund 46.000 Zuschauern. Da die Haupttribüne der Mercedes-Benz Arena aktuell umgebaut wird, gibt es einige Änderungen rund um den Spieltag. Wir haben die wichtigsten Punkte zusammengefasst, was VfB-Fans vor dem Heimspiel-Besuch wissen müssen.

Änderungen durch die Bauarbeiten

Der Fritz-Walter-Weg ist vor, während und nach dem Spiel gesperrt und kann nicht als Fußweg genutzt werden. Er dient während den Bauarbeiten als zentrale Zufahrt für Feuerwehr und Rettungskräfte. Dort dürfen sich keine Fans aufhalten.

Fans mit Plätzen in der Cannstatter Kurve und der Haupttribüne sollen bei der Anreise per S-Bahn den Ausstieg am Halt Bad Cannstatt nutzen. Die S-Bahn-Haltestelle Stuttgart NeckarPark sowie das Parkhaus P7 empfiehlt sich für sie nicht. Durch die Sperrung des Fritz-Walter-Wegs führt der Fußweg für Ticketinhaber der Cannstatter Kurve und der Haupttribüne über den Kreisverkehr am Mercedes-Benz Museum in die Mercedesstraße und wird dadurch deutlich länger.

Der Zutritt zur Cannstatter Kurve ist nur über die neugeschaffene Drehkreuzanlage D1 (Höhe VfB-Fancenter) möglich. Ticketinhaber für die Cannstatter Kurve sollten unbedingt rechtzeitig am Stadion sein und etwas mehr Zeit für den Anlass einplanen.

Die Blöcken 46-50 der Gegentribüne sind ebenfalls über D1 oder über D2 erreichbar.

Die Info-Points befinden sich jetzt an den Kassenanlagen 2, 3 und 4.

Der Stadionplan des VfB Stuttgart im Überblick. © VfB Stuttgart

Anreisemöglichkeiten zur Mercedes-Benz Arena

Haupttribüne Oberrang (Zutritt über D8): Parkplatz P10, Stadtbahn U11 (NeckarPark-Stadion), Bhf Bad Cannstatt (S-Bahn)

Parkplatz P10, Stadtbahn U11 (NeckarPark-Stadion), Bhf Bad Cannstatt (S-Bahn) Cannstatter Kurve (Zutritt über D1): Parkplatz P10, Stadtbahn U11 (NeckarPark-Stadion), Bhf Bad Cannstatt (S-Bahn)

Parkplatz P10, Stadtbahn U11 (NeckarPark-Stadion), Bhf Bad Cannstatt (S-Bahn) Gegentribüne (Zutritt D2): Parkplatz P10, Stadtbahn U11 (NeckarPark-Stadion), Bhf Bad Cannstatt (S-Bahn)

Parkplatz P10, Stadtbahn U11 (NeckarPark-Stadion), Bhf Bad Cannstatt (S-Bahn) Gegentribüne (Zutritt D3): Parkhaus P7, S-Bahn (Stuttgart NeckarPark)

Parkhaus P7, S-Bahn (Stuttgart NeckarPark) Untertürkheimer Kurve (Zutritt D4): Parkhaus P7, S-Bahn (Stuttgart NeckarPark)

Parkhaus P7, S-Bahn (Stuttgart NeckarPark) Untertürkheimer Kurve (Zutritt D6): Parkplatz P10, Stadtbahn U11 (NeckarPark-Stadion), Bhf Bad Cannstatt (S-Bahn)

Parkplatz P10, Stadtbahn U11 (NeckarPark-Stadion), Bhf Bad Cannstatt (S-Bahn) Gästesektor 61-65 (Zutritt) D5: Parkhaus P7, S-Bahn (Stuttgart NeckarPark)

Schoßkarten für Kinder und Ticket-Aufzahlung möglich

Nach rund zweijährigem Aussetzen bietet der VfB wieder die Aufzahlung auf ermäßigte Tickets an. Für Kinder von Dauerkarteninhabern (Alter 0-5 Jahre) sind wieder Schoßkarten erhältlich. Für Ticketaufzahlung und Schoßkarten steht die Kassenanlage 2 (Mercedesstraße) am Spieltag zur Verfügung.

Keine Aufbewahrungsmöglichkeit für Taschen

In und an der Mercedes-Benz Arena stehen keine Aufbewahrungsmöglichkeiten zur Verfügung. Mitgeführte Taschen, Handtaschen und Rucksäcke dürfen die maximale Größe DIN A4 aufweisen.