VfB-Kapitänsbinde von Wataru Endo taucht bei Ebay auf: Kripo prüft Straftat

Nach der Last-Minute-Rettung des VfB Stuttgart im Heimspiel gegen den 1. FC Köln brachen nach Schlusspfiff alle Dämme. Die Schwaben sicherten sich in dramatischer Art und Weise den Klassenerhalt und die Fans stürmten den Rasen der Mercedes-Benz Arena. Im Nachgang an das Saisonfinale tauchte nun ein Angebot bei Ebay-Kleinanzeigen auf, dass die VfB-Fans wütend macht - und weswegen nun sogar die Kriminalpolizei ein Strafverfahren prüft.

Kapitänsbinde von Wataru Endo für 4.000 Euro bei Ebay-Kleinanzeigen

Wataru Endo war ohne Zweifel der Held des Spiels. Sein Kopfballtor in der Nachspielzeit rettete den VfB auf den letzten Drücker. Nun tauchte seine Kapitänsbinde, die ihm von einem Fan nach Spielende abgenommen wurde, bei Ebay-Kleinanzeigen auf.

Dem Inserat zu Folge handelt es sich um die "Original Kapitänsbinde Wataru Endo aus dem Spiel VfB - Köln". Der Anbieter schreibt sogar, dass er ein Beweisvideo hätte, um die Echtheit der Binde zu verifizieren. Als Preis gibt er 4.000 Euro an, offensichtlich will sich der unbekannte Verkäufer an dem Platzsturm bereichern.

Das Inserat auf der Ebay-Plattform. Angeboten wird die originale Kapitänsbinde von VfB-Kapitän Wataru Endo. © Twitter/twofourtwo

Wütende Reaktionen bei Twitter - Kripo prüft Strafverfahren

Auf Twitter gab es deshalb wütende Reaktionen, in unterschiedlichen Tweets wird der "Übeltäter" per Screenshots entlarvt. In diversen Videos, die die Jubelszenen nach Schlusspfiff zeigen, ist zu erkennen, wie der mögliche Ebay-Verkäufer Wataru Endo auf dem Spielfeld die Kapitänsbinde entreißt. Ein User schreibt zudem, dass er den Mann im Video erkenne.

Gut möglich, dass der Ebay-Verkäufer wegen seinem Inserat bald Ärger mit der Kripo bekommt. Auf einen Tweet von "twofourtwo" reagierte der offizielle Twitter-Account des Polizeipräsidiums Stuttgart mit den Worten: "Wir haben den Sachverhalt an unsere Kriminalpolizei weitergeleitet. Vielen Dank für den Hinweis."

Liegt eine Straftat vor? Kripo nimmt Kontakt mit VfB auf

Ein Anruf bei der Pressestelle der Polizei Stuttgart gibt Aufschluss über das Verfahren. "Unser Social-Media-Team hat den Hinweis an die zuständige Kriminalpolizei weitergegeben, die für Fußballdelikte verantwortlich sind", so ein Polizeisprecher. Die Kripo prüfe aktuell, ob sich eine Straftat vorliegt oder nicht.

"Dabei wird auch Kontakt mit dem VfB Stuttgart und Wataru Endo aufgenommen, um den Sachverhalt zu prüfen." Sollten der Verein, sein Kapitän und die Kripo zu dem Entschluss kommen, dass es sich um einen Straftat in Form eines Diebstahls oder einer Raubtat handelt, wird offiziell in einem Strafverfahren ermittelt. Dann müsste der VfB-Fan mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Der unbekannte Anbieter hat die Kapitänsbinde auf Ebay mittlerweile als "Verkauft" angegeben, nachdem er von verschiedenen Twitter-User angeschrieben wurde. Es ist davon auszugehen, dass er seinen Fehler eingesehen und das Inserat gelöscht hat.

Das ändert jedoch nichts daran, dass er nicht nur einen Shitstorm im Netz kassiert hat - sondern vielleicht auch bald die Kriminalpolizei vor seiner Haustüre steht. Dann hätte das fulminante Saisonfinale für den unbekannten VfB-Fan ein bitteren Nachgeschmack.