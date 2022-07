VfB-Profi Atakan Karazor darf Gefängnis auf Ibiza gegen Kaution verlassen

Nach sechs Wochen in U-Haft wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung einer 18-Jährigen darf Atakan Karazor das Gefängnis auf Ibiza verlassen. Wie die Bild-Zeitung am Donnerstag (21.07.) berichtet, ist der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 50.000 Euro wieder auf freien Fuß entlassen worden. Zudem darf der 25-Jährige aus dem Land ausreisen.

Welche Auflagen jetzt für Karazor gelten

Diese Entscheidung traf demnach am Donnerstag die erste Kammer des Landgerichts der Balearen. Karazor wurde der Beschluss durch das Gericht zugestellt. Laut Bild allerdings mit der Auflage, sich für das Gericht verfügbar zu halten.

Außerdem wurde Karazor verboten, sich dem Opfer zu nähern und mit ihm zu kommunizieren. Die gleiche Regel soll auch für Karazors Freund Jaskaran T. D. gelten, gegen den ebenfalls ermittelt wird. Laut der Mallorca-Zeitung muss sich Karazor zudem regelmäßig bei den Behörden melden.

Karazor war im Juni während seines Urlaubs auf der spanischen Ferieninsel festgenommen worden. Berichten spanischer Medien zufolge soll es in einer Villa nahe Sant Josep zu der mutmaßlichen Tat gekommen sein. Eine 18-jährige habe sich später in einem Krankenhaus untersuchen lassen und bei der Polizei Anzeige erstattet.

Wie es jetzt für den Spieler weiter geht, ist noch unklar. Zwischen Karazor und dem VfB gab es noch keinen persönlichen Kontakt. Der Klub ist aber über die Freilassung gegen Kaution informiert. Vorstandsboss Alexander Wehrle hatte letzte Woche betont, dass man in engem Austausch mit Karazors Anwälten stehe und in Gedanken bei ihm sei: „Er ist unser Spieler, wir denken an ihn - und mehr gibt es dazu öffentlich nicht zu kommentieren.“