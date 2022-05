VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic über Wechselgerüchte: "Bin für alles offen"

Torjäger Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart will keine voreilige Entscheidung über seine Zukunft treffen. «Es wird keinen Schnellschuss geben», sagte der 24-Jährige laut der Nachrichtenagentur APA im Trainingslager der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Bad Tatzmannsdorf am Montag. «Es geht darum, das Bestmögliche für mich zu finden.»

Verbleib beim VfB Stuttgart eher unwahrscheinlich

Der Vertrag des Stürmers beim schwäbischen Bundesligisten läuft bis zum 30. Juni 2023. Seit Wochen wird über einen möglichen Wechsel des Zwei-Meter-Mannes in diesem Sommer spekuliert.

Neben dem deutschen Meister FC Bayern München soll auch Borussia Dortmund an Kalajdzic interessiert sein. Ein Verbleib beim VfB gilt als unwahrscheinlich.

«Es ist nichts ausgeschlossen, ich bin für alles offen», betonte Kalajdzic. «Ich weiß nicht, wohin die Reise geht. Es laufen viele Dinge im Hintergrund.» Seine Konzentration gelte derzeit dem Nationalteam und den bevorstehenden Partien in der Nations League.

