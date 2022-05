VfB Stuttgart zieht Kaufoption: Hiroki Ito bleibt bis 2025 bei den Schwaben

Nachdem der VfB Stuttgart am Donnerstag (20.05.) die vorzeitige Vertragsverlängerung von Atakan Karazor sowie die feste Verpflichtung von Konstantinos Mavropanos verkündet hat, ist die nächste Personalentscheidung gefallen.

Die Schwaben haben die Kaufoption bei Hirko Ito gezogen und verpflichten den Japaner dauerhaft. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft bis zum 30.06.2025.

Ito war zunächst von japanischen Zweitligisten Jubilo Iwata ausgeliehen, die Ablöse beträgt wohl rund 400.000 Euro.

Sportdirektor Sven Mislintat: „Hiroki hat sich in den vergangenen Monaten enorm schnell in der neuen Umgebung zurechtgefunden und den Sprung aus der zweiten japanischen Liga in die Bundesliga im Eiltempo vollzogen. Seine fußballerischen Fähigkeiten und seine Charaktereigenschaften machen ihn zu einem sehr wertvollen Bestandteil unserer Mannschaft. Für uns stand deshalb sehr schnell fest, dass wir die Kaufoption ziehen werden. Wir freuen uns sehr, dass Hiroki auch in den kommenden Jahren das VfB-Trikot tragen wird.“