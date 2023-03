VfB Stuttgart gegen Heidenheim: So lief das Testspiel gegen den Zweitligisten

Der VfB Stuttgart hat am Freitag (24.03.) ein Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim mit 2:0 (0:0) gewonnen. Im Freundschaftsspiel gegen den aktuellen Tabellenzweiten der 2. Liga brachte den Stuttgartern erst eine Systemumstellung in Halbzeit zwei mehr Durchschlagskraft.

Rund 1000 Zuschauer im Schlienzstadion

Ohne zahlreiche Nationalspieler mühten sich die Schwaben vor rund 1000 Zuschauern im Schlienzstadion um offensive Wucht. Mit überschaubarem Erfolg. Die gut organisierten Gäste von der Ostalb liefen in Durchgang eins die Räume zu, staffelten sich klug gegen den Ball - daran biss sich die Stuttgarter Mannschaft, die wie zuletzt in den Pflichtspielen in einer 4-3-3-Grundordnung agierte, weitgehend die Zähne aus.

Systemumstellung zur Pause: Zwei Spitzen in Halbzeit zwei

Nach der Pause richtete VfB-Coach Bruno Labbadia seine Elf dann offensiver aus. Mit Luca Pfeiffer und Thomas Kastanaras durften zwei Spitzen in einem 4-1-3-2-System ran. Es benötigte jedoch ein Eigentor der Heidenheimer, um den ersten Treffer der Partie zu erzielen. Abwehrspieler Waldemar Anton, der die Mannschaft in Abwesenheit von Wataru Endo als Kapitän anführte, legte aus der Distanz kurze Zeit später das 2:0 nach. Das vermeintliche 3:0 durch Pfeiffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen.

So hat der VfB gespielt

1. Halbzeit: Bredlow - Weik, Anton, Zagadou, Stenzel - Karazor, Haraguchi, Millot - Coulibaly, Perea, Tomas

2. Halbzeit: Müller - Weik (70. Beyaz), Anton (70. Aidonis), Zagadou, Stenzel (87. Hoppe) - Karazor (87. Bazzoli), Führich, Gil Dias, Millot (62. Egloff) - Pfeiffer, Kastanaras

Tore: 1:0 Theuerkauf (48./ET), 2:0 Anton (50.)