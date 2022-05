ZVW-Leserschaft kürt Kapitän Wataru Endo zum Spieler der VfB-Saison

Das Ergebnis ist eindeutig - und wenig überraschend: Die ZVW-Leserschaft hat Wataru Endo zum Spieler der Saison gekürt. Satte 45,9 Prozent der Stimmen entfielen auf den Kapitän des VfB Stuttgart, der die Mannschaft nicht nur mit seinem Last-Minute-Treffer gegen Köln vor der Relegation bewahrt hat, sondern einer der wenigen Fixpunkte in einer durchwachsenen Spielzeit war.

Der beste Zweikämpfer der Liga

Selbstredend bleibt in der Rückschau vor allem Endos Kopfballtreffer aus der Nachspielzeit am 34. Spieltag in Erinnerung. Doch auch der Blick auf die persönlichen Statistiken des Japaners untermauert das Voting unserer Nutzer:innen: 448 Zweikämpfe hat Endo ist dieser Saison gewonnen. Liga-Bestwert!

Mit seinen vier Saisontoren ist der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler zudem gemeinsam mit Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos zweitbester VfB-Torschütze.

Der Grieche landete in unserem Voting auf dem zweiten Platz (27,4 Prozent), gefolgt von Außenbahnspieler Borna Sosa (9,9 Prozent) und Abwehrmann Hiroki Ito (5,8 Prozent).