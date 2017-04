VfB Stuttgart "Alle in Weiß" - VfB-Fans marschieren zum Stadion

Tausende VfB-Fans marschierten am Sonntagvormittag vom Bahnhof Bad Cannstatt zur Stuttgarter Arena. Foto: Büttner / ZVW

Stuttgart.

Tausende VfB-Fans folgten dem Aufruf und marschierten am Sonntagvormittag gegen 11:30 Uhr "in Weiß" vom Bahnhof Bad Cannstatt zur Mercedes-Benz Arena. Dort wird um 13:30 Uhr (ZVW-Liveticker) das Derby gegen den Karlsruher SC angepfiffen. Sehen Sie den Marsch hier im Video und in unserer Bildergalerie.