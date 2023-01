16-Jährige aus Remshalden-Grunbach vermisst: Polizei fahndet mit Foto

Seit Dienstagmorgen (24.01.) wird die 16-jährige Julia W. aus Remshalden-Grunbach vermisst. Die Jugendliche verließ ihr Elternhaus. Seither ist ihr Aufenthalt unbekannt. An ihrer Schule in Stuttgart-Sommerrain kam sie nicht an. Das teilte die Polizei am Mittwoch (25.01.) in einer Pressemitteilung mit.

Personenbeschreibung der Vermissten

Julia W. ist ca. 160 cm groß, wiegt etwa 50 kg, hat lange braune Haare, eine Zahnspange und ist Brillenträgerin. Bekleidet war sie mutmaßlich mit einer braunen Winterjacke mit Fellbesatz an der Kapuze sowie mit schwarzen Winterstiefeln.

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? © Polizeipräsidium Aalen

Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Teenagers geben können, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.