Feuerwehreinsatz: Brand auf einem Gartengrundstück in Korb

Mit 25 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr am Sonntagmittag (31.5.) gegen 12 Uhr zu einem Brand auf einem Gartengrundstück in Korb aus. Aus bislang unbekannter Ursache war dort ein Flächenbrand ausgebrochen. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Am Pfingstwochenende musste die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen im Rems-Murr-Kreis ausrücken: unter anderem war ein Brandstifter auf dem Sörenberg unterwegs. Auch in Rudersberg kam es auf einem Gartengrundstück zu einem Feuerwehreinsatz.