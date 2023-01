Vermisste 16-Jährige aus Remshalden: Polizei stellt neue Fragen an Bevölkerung

Bei der Suche in Remshalden nach der vermissten Julia W. aus Grunbach haben sich die Ermittler am Dienstag (31.01.) mit neuen Fragen an die Bevölkerung gewandt. Folgende Fragen sind für die Polizei von Bedeutung:

Wurde Julia am Dienstag in einer Bahn oder einem Bus, die von Lenningen wegführen, gesehen?

Wurde Julia in einer Bahn in Richtung Remshalden, die über Stuttgart oder Bad Cannstatt geführt haben könnte, wahrgenommen?

Hat das Mädchen sich am Dienstag bei einem etwaigen Umstieg an den Bahnhöfen in Stuttgart oder Bad Cannstatt aufgehalten und in welche Bahn ist sie eingestiegen?

Wurde Julia im Laufe des Dienstags nochmals in ihrer Heimatgemeinde gesehen?

Hat Julia seit ihrem Verschwinden nochmals Kontaktversuche zu Bekannten unternommen?

Gibt es Kontaktpersonen im Bereich Lenningen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben?

Hinweise hierzu werden unter dem Hinweistelefon von der Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07151/950-333 entgegengenommen.

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag (31.01.) erneut mit einem Hubschrauber nach der vermissten Julia W. aus Grunbach gesucht. Bei ihrer Suche konzentrierten sich die Beamten auf das Gebiet zwischen Remshalden-Grunbach und Weinstadt-Beutelsbach.

Gegen 15.40 Uhr gab die Polizei bekannt, dass die vermisste 16-Jährige bislang immer noch nicht gefunden werden konnte. Die Ermittlungsintensität der Kriminalpolizei Waiblingen sei weiterhin enorm hoch.

Zeugenaufruf: Wer hat Julia W. gesehen?

Bei der Suche nach der vermissten 16-Jährigen hatte die Polizei auch Zeugenaufrufe gestartet. Darauf gab es nach Angaben der Polizei eine Vielzahl von Hinweisen. Diesen geht die Polizei nach.

Was bisher bekannt ist

Bislang ist laut Polizei gewiss, dass Julia am Dienstagmorgen (24.01.) gegen 6.30 Uhr ihr Zuhause verließ. Die 16-Jährige ging an diesem Tag nicht zur Schule. Stattdessen fuhr sie mit der Bahn nach Kirchheim unter Teck. Am dortigen Bahnhof stieg sie um 9.17 Uhr in die Teckbahn in Richtung Lenningen ein. Danach verliert sich ihre Spur.

Die Polizei hatte dort Suchmaßnahmen durchgeführt. Bei der Suche in dem teils schwierigen Gelände wurde die Polizei auch vom Malteser Hilfsdienst (MHD) aus Schwäbisch Gmünd, dem MHD aus Nürtingen/Reutlingen, dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) Nürtingen/Kirchheim, der BRH Rettungshundestaffel Mittlerer Neckar, der BRH Rettungshundestaffel Ulm, dem DRK Sindelfingen, dem DRK Reutlingen, der Bergwachten Lenninger Tal, Stuttgart und Esslingen, der DRK Bereitschaft Lenningen und der DRK Führungsgruppe Kreisverband Nürtingen unterstützt.

Polizei sucht nach wichtigem Zeugen

Nach wie vor sucht die Polizei Zeugen, die Julia nach diesem Zeitpunkt gesehen haben. Insbesondere wird ein Mann gesucht, der nahezu zeitgleich mit Julia in die Teckbahn eingestiegen ist. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann sich mit hoher Wahrscheinlichkeit im Waggon in unmittelbarer Nähe zu Julia aufhielt.

Der Mann könnte laut Polizei ein sehr wichtiger Zeuge sein und zum Verhalten von Julia weitere Auskunft geben. Möglicherweise kann er der Polizei auch sagen, an welchem Bahnhof die 16-Jährige wieder ausstieg.

Die Kriminalpolizei schließt nicht aus, dass Julia im Laufe des Dienstags (31.01.) nach einem Aufenthalt im Bereich Lenningen wieder zurückfuhr.