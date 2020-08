Plüderhäuser Badesee: So ist die Besucher-Lage am Sonntag (16.08.)

Am Plüderhäuser Badesee gilt momentan ein sogenanntes Badeverbot. Wegen hoher Blaualgen-Konzentration wird empfohlen, nicht ins Wasser zu gehen. Wer trotzdem schwimmen will, tut das auf eigenes Risiko. Am Samstag (15.08.) ging es am See ruhig zu. Seewart Martin Dannenhauer sprach am frühen Nachmittag von circa 200 bis 250 Badegästen, die sich am See aufhielten. Er rechnete noch am Samstagabend damit, dass am heutigen Sonntag (16.08.) mehr los sein werde. Wie ist die Besucher-Lage an diesem Nachmittag?

12.25 Uhr: Wie der Plüderhäuser Seewart Martin Dannenhauer mitteilt, sei die Lage am See noch entspannt. Er schätzt, dass rund 200 Besucher am See sind. Die 600 Parkplätze, die es am See gibt, seien noch nicht ausgelastet.