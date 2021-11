Oberbürgermeister-Wahl in Schorndorf: Podiumsdiskussion mit den OB-Kandidaten

Am Sonntag, 7. November, ist Oberbürgermeisterwahl in Schorndorf. Zur Wahl stehen Bernd Hornikel, Andreas Schneider, Markus Reiners, Tobias Schwenk, Horst Zwipp, Brigitte Aldinger, Dörte Schnitzer und Manuel Burbott. Alle acht Kandidatinnen und Kandidaten sind am Dienstagabend (02.11.) zu Gast bei einer ZVW-Podiumsdiskussion in der Barbara-Künkelin-Halle. Moderiert wird die Veranstaltung von Jutta Pöschko-Kopp und Barbara Pienek. Der Livestream beginnt um 19 Uhr.

