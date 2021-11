Oberbürgermeister-Wahl in Schorndorf: So lief der Wahlabend im Burg-Gymnasium

Acht Kandidatinnen und Kandidaten standen bei der OB-Wahl in Schorndorf am Sonntag, 7. November, auf dem Stimmzettel. Doch keiner von ihnen hat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erreicht. Am 28. November gibt es daher einen zweiten Wahlgang.

Der Zeitungsverlag Waiblingen sendete am Sonntagabend live aus seinem Wahlstudio im Burg-Gymnasiusm. Chefredakteur Frank Nipkau und Liviana Jansen berichteten über Trends und Ergebnisse und präsentierten Interviewpartner. Den Livestream können Sie sich hier noch einmal ansehen:

