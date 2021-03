Neuer Pizzaautomat steht in Waiblingen in der Fronackerstraße

An einem neuen Pizza-Automaten in der Fronackerstraße in Waiblingen sollen Kunden sich rund um die Uhr, an jedem Tag der Woche, eine Pizza holen können.

Den Automaten in der Fronackerstraße auf Höhe der Hausnummer 27 hat die junge Winnender Firma Munz&Fechner GbR aufgestellt. Es ist der dritte Pizza-Automat, den Timo Munz und Ronny Fechner im Rems-Murr-Kreis betreiben: Die beiden anderen stehen in Winnenden auf dem Obi-Parkplatz und in Schorndorf in der Nähe des Toom-Baumarkts.

Im Januar hatten wir berichtet, dass die Pizza-Unternehmer einen dritten Automaten gekauft haben und nach einem Standort in Waiblingen oder Fellbach suchen. Nun ist es die Fronackerstraße in Waiblingen geworden.

Munz, Fechner und ihre Mitarbeiter beliefern die Automaten nach eigenen Angaben jeden Tag mit Pizzas. Hergestellt werden sie in der Pizzeria Da Felice in Winnenden. Boden und Tomatensoße werden dort vorgebacken, der Käse und weitere Zutaten werden kalt daraufgelegt.

Im Automaten werden die Pizzas dann fertiggebacken, wenn Kunden sie über das Touch-Display anfordern.