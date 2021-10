Blaulicht-Podcast: Großbrand in Alfdorf - wie Schlimmeres verhindert wurde

In der aktuellen Folge unseres Blaulicht-Podcasts beschäftigen wir uns mit dem Großbrand auf einem Pferdehof bei Alfdorf-Enderbach am Dienstag (26.10.). Warum wäre der Brand beinahe in einer größeren Katastrophe geendet? Wie geht es den Pferden, die stundenlangem Stress ausgesetzt waren? Was war die Ursache des Feuers - und wie geht es jetzt weiter? Wir erklären, warum Tier und Mensch mit einem blauen Auge davongekommen sind.

Der Podcast erscheint jeden Donnerstag gegen 16 Uhr und ist via Spotify und Youtube verfügbar, kann aber auch über unseren Webplayer direkt im Browser angehört werden.

Fragen, Anregungen, Feedback? Schreiben Sie gerne eine Mail an unsere Onlineredaktion: online@zvw.de

Mehr über unsere Sprecher erfahren Sie hier.