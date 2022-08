Wetter im Rems-Murr-Kreis: Knacken wir die 40-Grad-Marke?

Am Mittwoch (03.08.) beginnt der 121. Deutsche Wandertag und während sich eigentlich viele auf das Wandern an der frischen Luft freuen, machen sich dieses Jahr wohl auch Sorgen um eine heranrollende Hitzewelle breit. Eines lässt sich jetzt schon einmal sagen: Es wird sehr heiß und wir haben am Mittwoch (03.08.) noch nicht den Höhepunkt erreicht. Aber wie hoch steigen die Temperaturen und wie wird das Wetter am Wochenende?

Amtliche Warnung vor Hitze

Wer nicht gerade in einem kühlen Büro sitzt, hat es vermutlich schon bemerkt: Die Temperaturen steigen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor Hitze herausgegeben (Stand 03.08., 13.44 Uhr). Die Warnung gilt von Mittwoch (03.08), 11 Uhr bis Donnerstag (04.08.), 19 Uhr. Wir haben beim DWD nachgefragt und erfahren, wie heiß es wirklich wird. Vorweggenommen: Die 40-Grad-Marke knackt der Rems-Murr-Kreis laut eines Sprechers des DWD nicht ganz und trotzdem: „Mit 38 Grad wird der Donnerstag möglicherweise der heißeste Tag des Jahres.“ Laut dpa empfehlen Experten „ausreichend zu trinken, direkte Sonne und körperliche Anstrengungen zu vermeiden und die eigene Wohnung kühl zu halten."

Temperaturen sinken ab Samstag

Die Hitzewelle hält aber nicht bis zum Wochenende an. „In der Nacht zum Samstag kann es zu kräftigen Gewittern und Regen kommen. Da sollte man aufpassen, wenn man irgendwas draußen geplant hat“, warnt der Sprecher des DWD. Am Samstag (06.08.) und Sonntag (07.08.) bleibt es aber trotzdem sommerlich warm und vermutlich auch trocken. Die Temperaturen sinken auf etwa 26 Grad.

Prognose auf Internetportalen

Laut Internetportalen wie „Wetter.com“ und „Wetteronline“ liegen die Temperaturen am Freitag (05.08.) zwischen 32 und 33 Grad. Vorhersagen von „Wetter.com“ zufolge sinken die Temperaturen dann von Freitag (05.08.) auf Samstag (06.08.) um 9 Grad (Stand 03.08., 13.15 Uhr).

Kleiner Tipp gegen das Schwitzen: Zum Start ins Wochenende einfach mal einen sommerlichen Drink mixen.