Festivals und Konzerte in Stuttgart: Open Air Tickets und Line-up für 2023

Feste, Konzerte und Festivals: In Stuttgart und der Region gibt es einige Open-Air-Veranstaltungen, für die man jetzt schon Tickets kaufen kann. Wer noch keine Pläne für den Sommer hat, wird hier sicher fündig.

Internationales Trickfilm-Festival

Beim Internationale Trickfilm-Festival (ITFS) in Stuttgart wird an sechs Tagen und Nächten, vom 25. bis 30. April, rund um den Schlossplatz und den Innenstadtkinos die Animatiosfilmkunst gefeiert. Das diesjährige Motto „Animation Connects!” zieht sich durch das gesamte Festival. Tickets kann man vorab online kaufen.

SWR-Sommerfestival auf dem Schlossplatz

Am Pfingstwochenende (26.05 bis 28.05.) findet das SWR-Sommerfestival auf dem Schlossplatz statt. Das Highlight von Freitagabend (26.05.) ist der deutsche Musikproduzent und DJ Felix Jaehn. Weitere Acts werden DJ Romeo und SWR-3-DJ D White sein. Tickets kosten 15 Euro.

Am Samstag (27.05.) ab 19.30 Uhr steht Comedy Clash auf dem Programm. Auf der Bühne stehen die Comedians Markus Krebs, Atze Schröder, Abdelkarim, Lisa Feller, Nikita Miller und EMMVEE. Hier gibt's Tickets.

Den Festivalabschluss macht am Sonntag (28.05.) das Open-Air-Kino mit der SWR-Tatort-Premiere „Vergebung“. Los geht’s um 20.30 Uhr. Tickets gibt es ab 10 Euro.

Kesselfestival

Das Kesselfestival ist ein Festival für die ganze Familie und vereint Musik, Kultur und Sport. Auf dem Cannstatter Wasen werden am 24. und 25. Juni unter anderem ein Übermorgenmarkt, Secondhand-Schätze von Vino Kilo und andere Stände, die auch zum Mitmachen animieren, aufgebaut. Für Kinder gibt es einige Stationen zum Mitmachen. Der Verein Kanu-Gesellschaft-Stuttgart e.V. lädt mit seinen Drachenbooten zu einer kleinen Kreuzfahrt auf dem Neckar ein. Auch das junge Weindorf ist vertreten.

Auch viele bekannte Künstler wie Clueso, Rea Garvey, Jan Delay und Von wegen Lisbeth treten auf dem Cannstatter Wasen auf. Headliner ist der Rapper Apache 207. Ein Kombiticket für beide Tage kostet 69,90 Euro.

Hip-Hop Open

Nach acht Jahren Pause feiert das beliebte Hip-Hop Open Stuttgart am letzten Juli-Wochenende (28.07.-30.07.) sein Comeback. Mit dabei sind nationale und internationalen Acts wie Sido, Trettmann, Badmomzjay, Schmyt, Yung Hurn und viele weitere. Neben zwei Mainstages auf dem Platz und Side-Events im Reitstadion wird das Festivalgelände erstmals um die Indoor-Stage in der Schleyer-Halle erweitert. Fridas Pier und weitere Orte halten als Aftershowparty-Location her.

Am Festivalsonntag kann man das Wochenende mit vielen verschiedenen kleinen Events ausklingen lassen: Live-Podcasts, kleine Konzerte, Paneltalks, Workshops, Mode und andere Formate stehen auf dem Plan.

Deichkind-Konzert

Die Hamburger Band Deichkind spielt am 4. August ein Konzert auf dem Cannstatter Wasen. Tickets gibt es beispielsweise bei Eventim. Die Hip-Hop- und Electropunk-Formation ist unter anderem für Songs wie "Leider geil" und "Remmidemmi" bekannt.

Cro-Konzert

Wer Cro ist, muss man wohl niemandem mehr erklären. Der Stuttgarter kommt am 5. August für einen Auftritt in seine Heimat. Mit seiner Musik - eine Mischung aus Rap- und Popmusik - verwandelt er den Cannstatter Wasen in eine große Tanzfläche.

Annemaykantereit-Konzert

Am 12. August kommt die Band Annemaykantereit auf den Cannstatter Wasen. Ein besonderes Merkmal der deutschen Pop-Rock-Band aus Köln ist die markante, raue Stimme des Sängers Henning May. Tickets gibt es ab 59,95 Euro.

WET-Festival in Sindelfingen

Im Badezentrum in Sindelfingen steigt am 15. Juli das alljährliche WET-Festival – eine der größten Open-Air-Technopartys. Das Line-up findet man auf der Homepage. Elektronische Klänge und Techno. Tickets gibt es hier.

Lichterfest der Stadtwerke Stuttgart

Wer nichts mit elektronischer Musik anfangen kann, kann sich am 15. Juli auf dem Lichterfest in dem Höhenpark in entspannter Atmosphäre amüsieren. Das Lichterfest der Stadtwerke Stuttgart findet dieses Jahr am 15. Juli statt. Tickets gibt es hier.

"Jazz Open"-Festival

Der Schlossplatz ist eine beliebte Location für Open Air Events im Sommer. So auch für das "Jazz Open"-Festival, welches vom 13. bis 23 Juli stattfindet. Tickets gibt es hier.

"Umsonst & Draußen"-Festival

Dieses Jahr findet das 42. "Umsonst & Draußen"-Festival in Stuttgart mit neuer Location mitten in Vaihingen auf dem Festplatz an der Krehlstraße statt. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Das Event ist das größte nichtkommerzielle Musik-Polit-Kultur-Festival in Stuttgart. Der Eintritt ist, wie der Name schon verrät, kostenlos – dementsprechend braucht man auch keine Tickets. Interessierte müssen sich nur den 4. bis 6. August im Kalender freihalten.