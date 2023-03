Frühlingsfest Stuttgart: Was kostet 2023 ein Göckele auf dem Wasen?

Das Stuttgarter Frühlingsfest 2023 lässt nicht mehr lange auf sich warten. Vom 22. April bis zum 14. Mai wird auf dem Cannstatter Wasen Europas größtes Frühlingsfest gefeiert. Und bekanntlich braucht, wer ausgelassen feiert, früher oder später auch eine sättigende Stärkung. Ein Hendl, oder im schwäbischen auch Göckele, gehört für viele Festzeltgäste zum Wasenbesuch dazu. Bleibt also nur noch zu klären, was in diesem Jahr ein halbes Göckele in den Festzelten kostet.

Hähnchen-Preis im Göckelesmaier Festzelt

Im Göckelesmaier Festzelt sparen Gäste am meisten. Beim Mittagstisch (Montag bis Freitag, 12-15 Uhr) und an den Schwabentagen (24.04. und 08.05.) kostet das Göckele 9,40 Euro. Der Normalpreis beträgt 2023 13,40 Euro.

Grandl’s Hofbräuzelt: Das kostet das halbe Göckele

Im Grandl’s kostet ein halbes Göckele mit Brötchen in diesem Jahr 14,50 Euro. Angebote oder Rabatte gibt es im Hofbräuzelt allerdings nicht.

Festzelt zum Wasenwirt: Grillhähnchen an Sonntagen am günstigsten

Der Wasenwirt bietet seinen Gästen einen etwas günstigeren Preis an. Hier kostet das Göckele von Montag bis Samstag je 13,50 Euro. Am „SpecialSunday“ sparen Gäste noch etwas mehr. Dann bezahlt man für ein halbes grillfrisches Hähnchen 10,50 Euro.

Weitere Informationen zum Stuttgarter Frühlingsfest 2023

Ein Göckele schmeckt am besten in Kobination mit einem frisch gezapften Maß Bier. Wie tief Wasenbesucher 2023 für eine Maß in die Tasche greifen müssen, erfahren Sie hier.

Ein Rummelbesuch wäre nur halb so schön, wenn man sich nicht wenigstens einmal durch die diesjährigen Attraktionen bummelt. Zwischen Festzelten und Buden werden insgesamt 44 Lauf- und Fahrgeschäfte aufgebaut. Welche 2023 mit dabei sind, lesen hier.

Damit friedlich und reibungslos gefeiert werden kann, müssen Besucher des Stuttgarter Frühlingsfests gewisse Regeln beachten. Welche das sind, erfahren Sie hier.