Verbote beim Frühlingsfest Stuttgart: Diese Regeln gelten für den Wasen-Besuch

Das Stuttgarter Frühlingsfest findet 2023 wieder wie gewohnt statt - und zwar vom 22. April bis zum 14. Mai. Fünf Festzelte sind mit dabei. Zudem locken zahlreiche Fahrgeschäfte und Spielbuden auf den Cannstatter Wasen. Damit friedlich und reibungslos gefeiert werden kann, müssen Besucher Regeln beachten. Die sind in einer Benutzerordnung festgelegt. Ein Überblick.

Aufenthalt auf dem Festglände nachts verboten

Generell gilt: Wer sich auf dem Festgelände aufhält, tut das auf eigene Gefahr. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung. Von 1.30 Uhr bis 6 Uhr dürfen sich Unbefugte nicht auf dem Wasen aufhalten. Die allgemeinen Öffnungszeiten des Frühlingsfests haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Jugendschutz auf dem Frühlingsfest: Das gilt für Festzelte

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten ins Festzelt. Ab 20 Uhr dürfen sich Kinder unter sechs Jahren nicht mehr in den Zelten aufhalten - auch nicht, wenn ein Erziehungsberechtigter mit dabei ist.

Waffen, Getränke, Feuerwerk: Was darf nicht mit aufs Festgelände?

In der Benutzerordnung werden zahlreiche Gegenstände aufgelistet, die Besucher nicht mit auf den Wasen bringen dürfen. Dazu gehören Waffen und sonstige Gegenstände und Stoffe, "die ihrer Art nach objektiv gefährlich sind oder die zur Verletzung von Personen oder zur Beschädigung von Sachen geeignet und bestimmt sind". Gemeint sind hier:

Reizgassprühgeräte

Hieb-, Schlag-, Stoß-, Stich- und Schusswaffen

Elektroschockgeräte

ätzende und färbende Flüssigkeiten

Pyrotechnik

gasbefüllte Luftballons und ähnliche Gegenstände mit metallbeschichteter Oberfläche

Baseballschläger und ähnliche Sportgeräte sind genauso wenig auf dem Festgelände erlaubt wie sperrige Gegenstände und Fahnen. Ebenfalls nicht mitgebracht werden dürfen Flaschen, Becher, Krüge oder Dosen, die aus zerbrechlichem oder hartem Material (Glas, PET, Plastik, usw.) bestehen. Generell ist es verboten, "Getränke aller Art" mit aufs Frühlingsfest zu bringen.

Besuchern ist es auch untersagt, auf dem Festgelände Feuer zu machen. Sie dürfen keine leicht brennbaren Stoffe, pyrotechnische Gegenstände wie Leuchtkugeln, Raketen und sonstige Feuerwerkskörper bei sich haben.

Verhalten auf dem Festgelände: Was ist noch untersagt?

Auf dem Cannstatter Wasen müssen Besucher unter anderem auch folgende Regeln beachten:

die Notdurft darf nicht außerhalb der Toiletten verrichet werden.

bauliche Anlagen, Einrichtungen oder Wege dürfen nicht verunstaltet werden.

der Zutritt zum Wohnwagenbereich und den Lagerbereichen hinter den Festbetrieben ist Besuchern verboten.

Dürfen Tiere mit auf den Wasen?

Tiere sind auf dem Festgelände ebenfalls nicht erlaubt. Eine Ausnahme sind Blindenhunde. Die dürfen ohne Einschränkungen mitgeführt werden.

Gepäck auf dem Wasen: Mit Rucksack aufs Frühlingsfest?

Der Veranstalter empfiehlt, auf Rucksäcke und große Taschen zu verzichten. "Lassen Sie am besten alles zu Hause, was Sie auf dem Fest nicht benötigen." Wer dennoch Rucksack oder große Tasche dabei hat, wird an den Eingängen kontrolliert.

Besucher, die ihr Gepäck während des Fest-Aufenthaltes verstauen wollen, können die Helm- und Gepäckaufbewahrung nutzen. Die befindet sich in einem Bürocontainer vor dem weißen Gebäude der in.Stuttgart-Veranstaltungsgesellschaft. Je nach Art und Größe des Gepäckstückes bezahlt man eine Gebühr von zwei bis sechs Euro.

Kontrolle auf dem Wasen: Polizei und Ordnungsdienst im Einsatz

Apropos Kontrolle: Ordnungsdienst und Polizei werden jederzeit auf dem Cannstatter Wasen im Einsatz sein. Sie sollen den Besuchern auch als direkte Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Auch das DRK und das Jugendamt werden vor Ort sein. Die wichtigsten Telefonnummern der Institutionen finden Sie auf der Frühlingsfest-Homepage. Auch die ausführliche Benutzerordnung mit all ihren Details ist dort abrufbar.