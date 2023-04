Frühlingsfest Stuttgart: Welche Wasen-Besucher die Polizei genau im Blick hat

Das 83. Stuttgarter Frühlingsfest steht in den Startlöchern. Los geht's am Samstag, den 22. April. Die Polizei Stuttgart wird auch in diesem Jahr wieder auf dem Cannstatter Wasen präsent sein und das mehrwöchige Fest mit "Präventionsmaßnahmen" begleiten. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Freitag (14.04.) hervor. Was ist geplant?

Den Angaben nach werden auf dem Festgelände uniformierte und zivile Streifen zu Fuß unterwegs sein. Sie legen ihr Augenmerk insbesondere auf das junge Wasen-Publikum, auf auffällige Gruppen und auf die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen, wie es in der Mitteilung heißt.

Wer betrunken zum Frühlingsfest kommt, wird kontrolliert

Personen, die erkennbar betrunken aufs Frühlingsfest wollen, müssen schon bei der Anreise damit rechnen, kontrolliert zu werden. "Aus der polizeilichen Erfahrung heraus werden dabei junge Festbesucher vorrangig im Fokus der Polizei stehen."

Polizei klärt an Infostand über Themen wie Diebstahl auf

Darüber hinaus will die Stuttgarter Polizei den Besuchern auch mit Präventionstipps während des Frühlingsfestes zur Seite stehen. Dafür wird gegenüber der Wasenwache beim Parkplatz P10 ein Infostand eingerichtet. Dort soll es um Themen wie Diebstahl, Taschendiebstahl und Zivilcourage gehen. Der Stand hat an folgenden Tagen jeweils von 14.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet:

Dienstag, 25. April

Mittwoch, 26. April

Donnerstag, 27. April

Dienstag, 2. Mai

Mittwoch, 3. Mai

Dienstag, 9. Mai

Mittwoch, 10. Mai

Donnerstag, 11. Mai

Auch rund um das Thema "Fahrtüchtigkeit und E-Scooter" sollen auf dem Frühlingsfest "Präventionsbotschaften" vermittelt werden. Die Beamtinnen und Beamten des Referats Prävention werden dazu auch mobil auf dem Wasengelände unterwegs sein.

Schutz vor Taschen-Diebstahl: Polizei gibt Wasen-Besuchern Tipps

Bereits vor Festbeginn gibt die Polizei in ihrer Mitteilung Tipps, wie sich Besucher vor Taschendiebstahl schützen können. Demnach sollte man nur so viel Bargeld mitnehmen, wie man tatsächlich benötigt. Geld- und Zahlungskarten sowie Dokumente sollte man immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung tragen - möglichst dicht am Körper.

Hand- oder Umhängetaschen sollte man stets geschlossen halten und sie immer mit der Verschlussseite zum Körper tragen. Egal ob Handy, Handtasche oder Jacke: Sein Eigentum sollte man nie unbeaufsichtigt lassen. "Achten Sie bei einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen", gibt die Polizei den Wasen-Besuchern zudem noch mit auf den Weg.