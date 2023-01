Katzentempel: Bekommt das Happy Cats-Café in Stuttgart Konkurrenz?

Es war eine Hiobsbotschaft für Katzenliebhaber. Kaum zwei Jahre in Stuttgart, entzog die Stadt dem Happy Cats-Café die Genehmigung, Katzen gewerblich zu halten. Der Grund: Betreiber Daniel Di Stefano hatte gegen Auflagen verstoßen. Im Internet kursierte kurz darauf ein Gerücht, dass die Stadt ein zweites Katzen-Café genehmigt hätte. Dabei soll es sich um ein Franchise namens Katzentempel handeln. Trifft das zu? Was sagen Stadt und Betreiber zu der Behauptung?

Der erste Katzentempel in Deutschland wurde 2013 in München eröffnet. Laut Laura Benedix von der Presse des Unternehmens ist es das erste und bis heute das einzige Konzept dieser Art in München. Zur Eröffnung 2013 sei es auch das erste seiner Art in ganz Deutschland gewesen. Mittlerweile gibt es nach Angaben von Laura Benedix 11 Standorte in ganz Deutschland. Diese befinden sich in München, Nürnberg, Rosenheim, Regensburg, Leipzig Ost, Leipzig Mitte, Hamburg, Erlangen Bochum, Augsburg, Hannover und Bremen. In diesem Jahr sollen weitere Katzentempel eröffnet werden.

Wird 2023 einen Katzentempel in Stuttgart eröffnet?

Wie sieht es mit einem Standort in Stuttgart aus? „Auch wenn wir einen Standort in Stuttgart schon länger anstreben, gibt es zum aktuellen Zeitpunkt leider keine konkreten Pläne“, sagt Laura Benedix. Dazu fehle noch ein Franchisepartner oder eine Franchisepartnerin.

Auch Marie Kraft von der Pressestelle der Stadt Stuttgart bestätigte auf Nachfrage: „Uns ist derzeit noch nichts dazu bekannt“.

Wie entstand die Idee zum Katzentempel?

„Das Konzept von Katzen-Cafés selbst stammt aus Asien, woher unser Geschäftsführer die Inspiration für ein ähnliches Konzept in Deutschland fand“, so Laura Benedix. Der Geschäftsführer habe das Konzept weiterentwickelt. Im Mittelpunkt stehe dabei vor allem der Tierschutzgedanken. „Unsere Katzen stehen für uns an erster Stelle, weswegen wir streng auf den richtigen Umgang mit ihnen achten und im Sinne aller Tiere nur vegane Speisen und Getränke servieren“, erklärt Laura Benedix.

Was wird im Katzentempel geboten?

Anders als beim Katzen-Café handelt es sich beim Katzentempel um ein Restaurant. „Wir bieten Frühstück, Burger, Bowls, Sandwiches, Nachspeisen sowie kalte und heiße Getränke an“, so die Pressesprecherin des Unternehmens. Teile der Karte ändern sich zweimal jährlich. Im Sinne eines Franchise gibt es übrigens in allen Stores dasselbe Speisenangebot.

Wer jetzt neugierig auf die Speisekarte geworden ist, findet hier einen Überblick.