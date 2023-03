Klimastreik in Stuttgart: "Fridays for Future"-Demo in der Innenstadt

Mit etwas Verspätung ist am Freitag (03.03.) in Stuttgart der Klimastreik gestartet. Inzwischen demonstrieren etwa zweitausend Menschen "für eine wirkungsvolle Politik, die dem Ausmaß der Klimakrise gerecht wird". Die Organisation "Fridays for Future" (FFF) hatte zuvor für den Freitag zum globalen Klimastreik aufgerufen. Alleine in Baden-Württemberg waren mehr als 40 Demos angekündigt worden.

Der Demozug zieht durch die Stuttgarter Innenstadt. © Alexander Roth

Weniger Teilnehmer als vor der Corona-Pandemie

Der Protestzug zieht vom Schlossplatz ausgehend einmal quer durch die Innenstadt. Enden soll er im Oberen Schloßgarten, wo die Abschlusskundgebung stattfinden soll. Weniger Teilnehmer als vor der Corona-Pandemie sind zur Demonstration in Stuttgart erschienen. Dennoch sind gut zweitausend Menschen auf der Straße. Die Demonstranten skandieren unter anderem: "Streik in der Schule, Uni und Betrieb: Das ist unsere Antwort auf eure Politik".

Während des Klimastreiks kam es zu einem Rettungseinsatz in der Stuttgarter Innenstadt. Ein Rettungswagen musste zu einer hilflosen Person gelangen, die nicht an der Demonstration beteiligt war. Die Demo-Teilnehmer bildeten hierfür zügig eine Rettungsgasse.

Neben Fridays for Future nehmen der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der Naturschutzbund (Nabu), die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion, Omas for Future und Scientists for Future an der Demonstration teil. Parteisymbole sind auf der Demonstration nicht erwünscht. Mit Mitgliedern der MLPD, die mit Parteiflagge zur Demo erschienen sind, wolle man das Gespräch suchen, so die Organisatoren.

Protestzug bis zum Oberen Schlossgarten: Chaos im Verkehr?

Die Verkehrspolizei wird laut Stadt Stuttgart bestimmte Straßen zeitweise für den öffentlichem Verkehr sperren müssen. Welche Straßen wie lange gesperrt werden, hängt davon ab, wie groß der Protestzug wird, und wie schnell er sich fortbewegt. Dazu kommt ein Warnstreik im ÖPNV, der am Freitag den Bus- und Stadtbahn-Verkehr in Stuttgart lahmlegt. Die Polizei begleitet die Demonstration auch mit einer Reiterstaffel. Ein Antikonflikt-Team ist ebenfalls vor Ort.

Globaler Klimastreik: Wofür und wogegen wird protestiert?

Die Proteste stehen unter dem Motto "#TomorrowIsTooLate". Mann wolle Druck machen, um "den Klima-Stillstand in der Koalition" zu beenden, heißt es in der Ankündigung des deutschen FFF-Ablegers. Anfang März ist ein Koalitionsgipfel geplant. "Damit er sich auf die richtige Seite stellt, darf Scholz keine Sekunde lang glauben, die Menschen in diesem Land interessieren sich nicht mehr für das Klima. " Die Zukunft dürfe nicht an "bockigen Politikern" scheitern.