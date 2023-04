Nach Schüssen auf Wirt in Plochingen: Polizei verhaftet zwei Tatverdächtige

Die Ermittlungsgruppe des Landeskriminalamts (LKA) kann nach den Schüssen auf den Wirt einer Gaststätte in Plochingen einen ersten Fahndungs- und Ermittlungserfolg erzielt: Nach der Schussabgabe auf den 34-Jährigen am Morgen des 2. April wurden zwei Tatverdächtige gefasst.

Aus einem Kleinwagen auf die Gaststätte geschossen

"Den beiden 22-jährigen Männern wird vorgeworfen, aus einem Kleinwagen heraus auf die Gaststätte geschossen zu haben", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des LKA. Zuletzt war es zu mehreren Schussabgaben in den Zuständigkeitsbereichen der Polizeipräsidien Ulm, Stuttgart und Reutlingen gekommen. Daraufhin wurde vom LKA eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

"Die mit Hochdruck geführten umfassenden Ermittlungen führten bereits am Tattag zu den beiden Festnahmen", heißt es vom LKA. Bereits am 3. April wurden die beiden Tatverdächtigen dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Ob die beiden Beschuldigten für weitere Taten in Frage kommen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das LKA erteilen über die Pressemeldung hinaus keine weiteren Auskünfte, um die nach wie vor andauernden umfangreichen Ermittlungen und anstehenden Auswertungen nicht zu gefährden.